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Холодная паста: быстрые рецепты для летнего стола

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Салат из пасты - один из самых популярных рецептов в жаркое время года. Здесь мы знакомим с четырьмя вкусными и простыми в приготовлении вариациями этого блюда.

Холодная паста - всегда выигрышная комбинация в летний период, когда на улице жара, а за плитой долго стоять не хочется, пишет портал lacucinaitaliana.it

Фузилли с овощами и копченым сыром

Фузилли с копченым сыром и овощами

Фузилли с копченым сыром и овощами

vallelata.it

Салат из макарон с овощами и копченым сыром - один из самых простых рецептов.

  1. 200 граммов кабачков, желтого и красного перца вымыть и нарезать ломтиками.

  2. Затем овощи приготовить на гриле и нарезать кубиками вместе с 80 граммами копченого сыра.

  3. Тем временем сварить 300 граммов фузилли (разновидность итальянской пасты в виде спирали), которую оставить остывать перед добавлением заправки, щепотки соли и небольшого количества оливкового масла.

  4. Остывшую пасту и овощи размешать.

Холодная паста с лососем

Холодная паста с лососем

Холодная паста с лососем

Getty

  1. Для приготовления салата с пастой из лосося доведите соленую воду до кипения и положите 300 грамм пенне.

  2. Тем временем смешайте 150 грамм мягкого сыра, 150 грамм полосок копченого лосося и пару стаканов воды для приготовления заправки.

  3. Затем в остывшую пасту добавьте щепотку соли, оливковое масло и заправку из лосося.

  4. Перед употреблением поставьте ее в холодильник на 10 минут.

Фарфалле с беконом и кубиками курицы

Тарелка с холодным фарфалле

Тарелка с холодным фарфалле

Getty

Это особенно богатый и вкусный салат с фарфалле ( макароны в виде бантиков) с беконом и курицей.

  1. Лук нарезается полосками, которые на некоторое время опускают в холодную воду.

  2. Затем 150 грамм курицы и 50 грамм бекона нарезают кубиками и подогревают на сковороде с небольшим количеством масла.

  3. Когда они подрумянятся и станут хрустящими, их следует поместить в миску с 150 граммами помидоров черри , растительным маслом, солью и луком.

  4. Тем временем 300 грамм фарфалле варят, сливают воду, приправляют заправкой из курицы и бекона и оставляют на 10 минут в холодильнике перед подачей на стол.

Макароны с авокадо, моцареллой и креветками

Холодные макароны с авокадо, моцареллой и креветками

Холодные макароны с авокадо, моцареллой и креветками

unadonna.it

Летний рецепт, который сочетает в себе вкус моря с экзотической свежестью – это паста с авокадо, моцареллой и креветками.

  1. Два авокадо чистим и нарезаем кубиками.

  2. Потом моем красный перец, удаляя из него семена, прежде чем нарезать кубиками.

  3. Затем чистим 80 грамм креветок, тушим их на сковороде с небольшим количеством масла и смешивают с полстаканом белого вина.

  4. В этот момент авокадо и болгарский перец также смешиваем на сковороде, но при выключенном огне.

  5. Готовую пасту нужно положить в кастрюлю, энергично потрясти и добавить по вкусу соль и перец и заправку.

  6. Моцареллу разрезать на четыре части, чтобы положить сверху салата.

Как сообщал OBOZREVATEL, легкий холодный испанский суп из перетертых в пюре свежих овощей - один из лучших летних супов, который порадует вас и ваших друзей в жаркие дни.

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