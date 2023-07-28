Кабачки можно приготовить так, что они будут по вкусу и внешнему виду очень напоминать ананасы. Для этого вам понадобится ананасовый сок и еще несколько очень простых ингредиентов. Зимой можно есть как самостоятельный десерт или добавлять в другие блюда.

Идеей приготовления кабачков, похожих по вкусу и виду на ананасы, опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

кабачок 1 кг (вес без кожуры и семян)

450 мл ананасового сока

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130 г сахара

1 ч.л. без горки лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Кабачок очистить от кожуры, семян. Лучше брать большие перезрелые кабачки желтого цвета.

2. Нарезать небольшими кусочками (как ананас в банках). Переложить в кастрюлю, засыпать сахаром, залить соком.

3. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 20–30 минут на маленьком огне.

4. Кусочки должны становиться прозрачными. Добавляем лимонную кислоту, варим еще 2 минуты и разливаем в стерильные банки, закрываем крышками.

5. Лучше всего сначала разложить сами кабачки по банкам, а затем залить сиропом.

6. Не насыпайте полные баночки, потому что со временем кабачок еще поглотит часть сока. Сиропом заливайте до края баночки.

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