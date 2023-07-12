Кабачки, как шашлыки: делимся самым оригинальным рецептом блюда на зиму, вкус которого вас удивит
Если вы любите зимние закуски из кабачков, такой вариант оригинального блюда стоит обязательно приготовить. А именно – салат из кабачков со вкусом шашлыка. Если вы любите острые блюда, в основу можно добавить еще и чеснок или перец чили.
Редакция FoodOboz делится оригинальным рецептом вкусного консервированного салата из кабачков, которые по вкусу будут как шашлык.
Секрет блюда: добавьте в кабачки приправу для шашлыка, которая и придаст блюду оригинальный вкус!
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- лук – 2-3 шт.
- чеснок – 1 головка
- приправы для шашлыка – 30 г
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- укус – 50 мл
- черный перец – 1 ч. л.
- подсолнечное масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, нарежьте слайсами и обжарьте с двух сторон до золотистости.
2. Лук порежьте полукольцами, чеснок измельчите и добавьте к кабачкам. Тут же добавьте соль, сахар, уксус, черный перец, приправу для шашлыка и хорошо перемешайте. Накройте тарелкой и сверху поставьте любой пресс и оставьте на ночь в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо промариновались.
3. Готовые кабачки можно есть, а можно разложить по банкам и законсервировать.
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