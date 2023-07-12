Кабачки, как шашлыки: делимся самым оригинальным рецептом блюда на зиму, вкус которого вас удивит

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Рецепт кабачков

Если вы любите зимние закуски из кабачков, такой вариант оригинального блюда стоит обязательно приготовить. А именно – салат из кабачков со вкусом шашлыка. Если вы любите острые блюда, в основу можно добавить еще и чеснок или перец чили. 

Кабачковый салат на зиму

Редакция FoodOboz делится оригинальным рецептом вкусного консервированного салата из кабачков, которые по вкусу будут как шашлык. 

Секрет блюда: добавьте в кабачки приправу для шашлыка, которая и придаст блюду оригинальный вкус! 

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Специи для блюда

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг
  • лук – 2-3 шт. 
  • чеснок – 1 головка 
  • приправы для шашлыка – 30 г
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • укус – 50 мл
  • черный перец – 1 ч. л.
  • подсолнечное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, нарежьте слайсами и обжарьте с двух сторон до золотистости.

Жареные кабачки с луком и специями

2. Лук порежьте полукольцами, чеснок измельчите и добавьте к кабачкам. Тут же добавьте соль, сахар, уксус, черный перец, приправу для шашлыка и хорошо перемешайте. Накройте тарелкой и сверху поставьте любой пресс  и оставьте на ночь в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо промариновались.

Приготовление блюда

3. Готовые кабачки можно есть, а можно разложить по банкам и законсервировать. 

Готовая закуска

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