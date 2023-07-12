Если вы любите зимние закуски из кабачков, такой вариант оригинального блюда стоит обязательно приготовить. А именно – салат из кабачков со вкусом шашлыка. Если вы любите острые блюда, в основу можно добавить еще и чеснок или перец чили.

Редакция FoodOboz делится оригинальным рецептом вкусного консервированного салата из кабачков, которые по вкусу будут как шашлык.

Секрет блюда: добавьте в кабачки приправу для шашлыка, которая и придаст блюду оригинальный вкус!

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Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

лук – 2-3 шт.

чеснок – 1 головка

приправы для шашлыка – 30 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ст. л.

укус – 50 мл

черный перец – 1 ч. л.

подсолнечное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, нарежьте слайсами и обжарьте с двух сторон до золотистости.

2. Лук порежьте полукольцами, чеснок измельчите и добавьте к кабачкам. Тут же добавьте соль, сахар, уксус, черный перец, приправу для шашлыка и хорошо перемешайте. Накройте тарелкой и сверху поставьте любой пресс и оставьте на ночь в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо промариновались.

3. Готовые кабачки можно есть, а можно разложить по банкам и законсервировать.

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