Кабачки по-французски: делимся самым популярным рецептом блюда, которое покорит гостей
Кабачки могут быть основой для приготовления овощных полезных котлет, а также из них получится нежный суп пюре, легкий салат и закуски в виде рулетов. Еще из кабачков получится вкусная икра и закусочные торты.
Редакция FoodOboz делится оригинальным рецептом – кабачки по-французски, которые готовятся в оригинальном кляре.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- соль и черный перец – по вкусу
- сыр – 100 г
- сухая петрушка – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л.
- яйца – 4 шт.
- панировочные сухари – 100 г
- мука – 50 г
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Помойте кабачки и порежьте слайсами, посолите, поперчите. Оставьте на 15-20 минут.
2. Кляр: смешайте натертый твердый сыр со специями и яйцами, хорошо перемешайте.
3. Обмокните кабачки в панировочные сухари, далее обмокните с двух сторон в сырную смесь.
4. Жарьте с двух сторон на сковороде около 4-5 минут на среднем огне.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящими снаружи.