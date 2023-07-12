Кабачки по-французски: делимся самым популярным рецептом блюда, которое покорит гостей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Рецепт блюда

Кабачки могут быть основой для приготовления овощных полезных котлет, а также из них получится нежный суп пюре, легкий салат и закуски в виде рулетов. Еще из кабачков получится вкусная икра и закусочные торты. 

Как вкусно приготовить кабачки

Редакция FoodOboz делится оригинальным рецептом – кабачки по-французски, которые готовятся в оригинальном кляре. 

Кабачки в кляре по-французски
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. 
  • соль и черный перец – по вкусу
  • сыр – 100 г
  • сухая петрушка – 1 ч. л.
  • паприка – 1 ч. л.
  • яйца – 4 шт. 
  • панировочные сухари – 100 г
  • мука – 50 г
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки и порежьте слайсами, посолите, поперчите. Оставьте на 15-20 минут. 

Кабачки для приготовления блюда

2. Кляр: смешайте натертый твердый сыр со специями и яйцами, хорошо перемешайте. 

Кляр для блюда

3. Обмокните кабачки в панировочные сухари, далее обмокните с двух сторон в сырную смесь.

Сколько жарить кабачки

4. Жарьте с двух сторон на сковороде около 4-5 минут на среднем огне. 

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящими снаружи. 

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