Кабачки могут быть основой для приготовления овощных полезных котлет, а также из них получится нежный суп пюре, легкий салат и закуски в виде рулетов. Еще из кабачков получится вкусная икра и закусочные торты.

Редакция FoodOboz делится оригинальным рецептом – кабачки по-французски, которые готовятся в оригинальном кляре.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

соль и черный перец – по вкусу

сыр – 100 г

сухая петрушка – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

яйца – 4 шт.

панировочные сухари – 100 г

мука – 50 г

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки и порежьте слайсами, посолите, поперчите. Оставьте на 15-20 минут.

2. Кляр: смешайте натертый твердый сыр со специями и яйцами, хорошо перемешайте.

3. Обмокните кабачки в панировочные сухари, далее обмокните с двух сторон в сырную смесь.

4. Жарьте с двух сторон на сковороде около 4-5 минут на среднем огне.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как правильно жарить кабачки в муке, чтобы они не горели и были мягкими внутри и хрустящими снаружи.