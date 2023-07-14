Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и оригинальных блюд, начиная от салатов и заканчивая супом, закусками и котлетами.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем канале на YouTube оригинальным рецептом кабачков по-корейски, которые будут идеальной закуской на каждый день, а также на зиму.

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Ингредиенты:

Молодые кабачки – 1 кг

Морковь – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – около 0,5 ст. л.

Молотый кориандр – 1,5 ч. л.

Перец острый молотый – около 0,25-0,5 ч. л.

Растительное масло – 10 мл

Уксус 6% 1-2 ст. л.

Соевый соус – по желанию

Зелень – по вкусу

Кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачки и морковь натрите на терке для корейской моркови, добавьте соль, сахар, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 25-30 минут. После обязательно слейте лишнюю жидкость из овощей, добавьте чеснок, специи, перемешайте.

2. Лук порежьте крупно и пожарьте до золотистости на масле с чесноком. Влейте соевый соус и перемешайте. Добавьте в кабачки, перемешайте и снова накройте пленкой, поставьте в холодильник на несколько часов.

3. Перед подачей посыпьте салат кунжутными семечками.

Если вы хотите законсервировать этот салат, вам нужно просто переложить его в стерильные банки и законсервировать!

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