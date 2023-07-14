Кабачки по-корейски быстрого приготовления: можно есть сразу и консервировать на зиму
Из кабачков можно приготовить очень много вкусных, легких и оригинальных блюд, начиная от салатов и заканчивая супом, закусками и котлетами.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем канале на YouTube оригинальным рецептом кабачков по-корейски, которые будут идеальной закуской на каждый день, а также на зиму.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки – 1 кг
- Морковь – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – около 0,5 ст. л.
- Молотый кориандр – 1,5 ч. л.
- Перец острый молотый – около 0,25-0,5 ч. л.
- Растительное масло – 10 мл
- Уксус 6% 1-2 ст. л.
- Соевый соус – по желанию
- Зелень – по вкусу
- Кунжут – по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачки и морковь натрите на терке для корейской моркови, добавьте соль, сахар, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на 25-30 минут. После обязательно слейте лишнюю жидкость из овощей, добавьте чеснок, специи, перемешайте.
2. Лук порежьте крупно и пожарьте до золотистости на масле с чесноком. Влейте соевый соус и перемешайте. Добавьте в кабачки, перемешайте и снова накройте пленкой, поставьте в холодильник на несколько часов.
3. Перед подачей посыпьте салат кунжутными семечками.
Если вы хотите законсервировать этот салат, вам нужно просто переложить его в стерильные банки и законсервировать!
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