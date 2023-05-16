Кабачки являются одними из самых простых, но при этом полезных и бюджетных овощей. Из них можно готовить пироги, запеканки, закуски. Еще их можно мариновать, консервировать, тушить и жарить.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных тушенных кабачков с луком, чесноком и сливками.

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Ингредиенты:

кабачки – 2-3 шт.

зеленый лук

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

сливки – 150-200 мл

вода – 100 мл

укроп – пучок

масло – для жарки

соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок кольцами и жарьте на растительном масле с обеих сторон, выложите на блюдо.

2. Обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные помидоры, добавьте сюда же кабачки.

3. Влейте воду, после сливки, перемешайте и тушите несколько минут.

4. В конце добавьте соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешайте и еще тушите минуту и снимаем с огня.

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