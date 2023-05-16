Кабачки тушеные в сливках: рецепт вкусного блюда за 15 минут
Кабачки являются одними из самых простых, но при этом полезных и бюджетных овощей. Из них можно готовить пироги, запеканки, закуски. Еще их можно мариновать, консервировать, тушить и жарить.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных тушенных кабачков с луком, чесноком и сливками.
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Ингредиенты:
- кабачки – 2-3 шт.
- зеленый лук
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- сливки – 150-200 мл
- вода – 100 мл
- укроп – пучок
- масло – для жарки
- соль, перец, приправы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачок кольцами и жарьте на растительном масле с обеих сторон, выложите на блюдо.
2. Обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные помидоры, добавьте сюда же кабачки.
3. Влейте воду, после сливки, перемешайте и тушите несколько минут.
4. В конце добавьте соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешайте и еще тушите минуту и снимаем с огня.
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