Кабачки тушеные в сливках: рецепт вкусного блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из кабачков

Кабачки являются одними из самых простых, но при этом полезных и бюджетных овощей. Из них можно готовить пироги, запеканки, закуски. Еще их можно мариновать, консервировать, тушить и жарить. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных тушенных кабачков с луком, чесноком и сливками. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2-3 шт. 
  • зеленый лук 
  • лук репчатый – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • сливки – 150-200 мл
  • вода – 100 мл
  • укроп – пучок
  • масло – для жарки
  • соль, перец, приправы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок кольцами и жарьте на растительном масле с обеих сторон, выложите на блюдо. 

Жареные кабачки

2. Обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные помидоры, добавьте сюда же кабачки.

Приготовление блюда

3. Влейте воду, после сливки, перемешайте и тушите несколько минут.

Сливки для блюда

4. В конце добавьте соль, перец, приправы, чеснок, зелень, перемешайте и еще тушите минуту и снимаем с огня.

Готовое блюдо

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