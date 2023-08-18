Кабачки в соевом соусе с кунжутом в азиатском стиле: рецепт вкусной и пикантной закуски
Кабачки – идеальные овощи, которые можно использовать для приготовления вкусных супов, салатов, а также икры, оладий, закусок. Еще их можно мариновать, готовить из них рагу.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных кабачков с соевым соусом, чесноком и кунжутом.
Ингредиенты:
- кабачки – 4 шт.
- соевый соус – 60 мл
- чеснок – 3 зуб.
- кукурузный крахмал – 2 ч. л.
- масло – 4 ст. л.
- кунжут – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте и порежьте их вместе с кожурой продолговатыми брусочками. Брусочки должны быть достаточно грубыми, чтобы во время приготовления сильно не потеряли форму.
2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кабачки и жарьте их на сильном огне до румяной корочки время от времени аккуратно помешивая.
3. Смешайте соевый соус и крахмал, чтобы не было комочков. Добавьте чеснок, перемешайте.
4. Когда кабачки будут готовы, вылейте в них соевую заправку. Постоянно помешивая, готовьте все вместе еще 2-3 минут, чтобы каждый брусочек равномерно покрылся густым соусом. Если вам соус слишком густой, долейте еще немного соевого соуса.
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