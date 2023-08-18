Кабачки – идеальные овощи, которые можно использовать для приготовления вкусных супов, салатов, а также икры, оладий, закусок. Еще их можно мариновать, готовить из них рагу.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных кабачков с соевым соусом, чесноком и кунжутом.

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Ингредиенты:

кабачки – 4 шт.

соевый соус – 60 мл

чеснок – 3 зуб.

кукурузный крахмал – 2 ч. л.

масло – 4 ст. л.

кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и порежьте их вместе с кожурой продолговатыми брусочками. Брусочки должны быть достаточно грубыми, чтобы во время приготовления сильно не потеряли форму.

2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кабачки и жарьте их на сильном огне до румяной корочки время от времени аккуратно помешивая.

3. Смешайте соевый соус и крахмал, чтобы не было комочков. Добавьте чеснок, перемешайте.

4. Когда кабачки будут готовы, вылейте в них соевую заправку. Постоянно помешивая, готовьте все вместе еще 2-3 минут, чтобы каждый брусочек равномерно покрылся густым соусом. Если вам соус слишком густой, долейте еще немного соевого соуса.

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