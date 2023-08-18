Кабачки в соевом соусе с кунжутом в азиатском стиле: рецепт вкусной и пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт кабачков

Кабачки – идеальные овощи, которые можно использовать для приготовления вкусных супов, салатов, а также икры, оладий, закусок. Еще их можно мариновать, готовить из них рагу. 

Оладьи из кабачков

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных кабачков с соевым соусом, чесноком и кунжутом.

Рецепт вкусных кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки – 4 шт.
  • соевый соус – 60 мл
  • чеснок – 3 зуб.
  • кукурузный крахмал – 2 ч. л.
  • масло – 4 ст. л.
  • кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и порежьте их вместе с кожурой продолговатыми брусочками. Брусочки должны быть достаточно грубыми, чтобы во время приготовления сильно не потеряли форму.

Свежие кабачки

2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите кабачки и жарьте их на сильном огне до румяной корочки время от времени аккуратно помешивая.

Жареные кабачки

3. Смешайте соевый соус и крахмал, чтобы не было комочков. Добавьте чеснок, перемешайте.

Соус для блюда

4. Когда кабачки будут готовы, вылейте в них соевую заправку. Постоянно помешивая, готовьте все вместе еще 2-3 минут, чтобы каждый брусочек равномерно покрылся густым соусом. Если вам соус слишком густой, долейте еще немного соевого соуса.

Готовое блюдо

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