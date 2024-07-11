Кабачковые оладьи можно готовить с твердым сыром, а также фетой и брынзой, так они будут намного вкуснее. Для пикантности добавьте тертый чеснок и специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении, вкусных и сытных кабачковых оладий.

Ингредиенты:

800г молодых кабачков (если старые – то снять кожицу)

2 яйца

150г рассольной брынзы

небольшой пучок петрушки

30г манной крупы

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на крупную терку, добавьте соль, перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы он пустил сок. После этого хорошо отожмите лишний сок.

2. К кабачку добавляем мелко порезанную петрушку, перец, немного соли, манную крупу и яйца, перемешайте.

3. Брынзу порежьте маленькими кубиками и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте.

4. В разогретую сковороду налейте масло, выложите порционно оладьи (где-то по 1 ст.л) и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне.

5. Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнее масло.

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