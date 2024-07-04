Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола
Из кабачков можно приготовить очень много вкусных и бюджетных блюд, начиная от рагу и блинами, заканчивая икрой, супами и запеканками. Еще их можно тушить, жарить, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении кабачкового рулета, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 2 кабачки (550 г.)
- 0,5 ч.л. соли
- 3 яйца
- 2 ст.л. сметаны или белого йогурта
- соль и специи по вкусу
- 3 ст.л. муки
Для начинки:
- 200 г. крем-сыра
- 1-2 огурца
- 180 г. красной рыбки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на терке.
2. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем соль, специи, сметану и хорошо перемешиваем.
3. Кабачок отжимаем от лишнего сока и перекладываем в яично-сметанную смесь, перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем однородное тесто.
4. Переливаем тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-25 минут.
5. Готовую основу охлаждаем, смазываем кремом сыром и выкладываем начинку, осторожно закручиваем рулет и заворачиваем в пергамент, отправляем в холодильник на 1 час.
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