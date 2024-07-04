Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачковый рулет с вкусной начинкой: рецепт бюджетного блюда для праздничного стола

Из кабачков можно приготовить очень много вкусных и бюджетных блюд, начиная от рагу и блинами, заканчивая икрой, супами и запеканками. Еще их можно тушить, жарить, запекать. 

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Вкусный рулет из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении кабачкового рулета, с вкусной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 кабачки (550 г.)
  • 0,5 ч.л. соли
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. сметаны или белого йогурта
  • соль и специи по вкусу
  • 3 ст.л. муки

Для начинки:

  • 200 г. крем-сыра
  • 1-2 огурца
  • 180 г. красной рыбки

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите на терке.

Кабачок для блюда

2. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем соль, специи, сметану и хорошо перемешиваем.

Основа для рулета

3. Кабачок отжимаем от лишнего сока и перекладываем в яично-сметанную смесь, перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем однородное тесто.

4. Переливаем тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-25 минут.

Основа для рулета

5. Готовую основу охлаждаем, смазываем кремом сыром и выкладываем начинку,  осторожно закручиваем рулет и заворачиваем в пергамент, отправляем в холодильник на 1 час.

Готовый рулет

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