Из кабачков можно приготовить очень много вкусных и бюджетных блюд, начиная от рагу и блинами, заканчивая икрой, супами и запеканками. Еще их можно тушить, жарить, запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении кабачкового рулета, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

2 кабачки (550 г.)

0,5 ч.л. соли

3 яйца

2 ст.л. сметаны или белого йогурта

соль и специи по вкусу

3 ст.л. муки

Для начинки:

200 г. крем-сыра

1-2 огурца

180 г. красной рыбки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке.

2. В отдельную миску разбиваем яйца, добавляем соль, специи, сметану и хорошо перемешиваем.

3. Кабачок отжимаем от лишнего сока и перекладываем в яично-сметанную смесь, перемешиваем. Добавляем муку и замешиваем однородное тесто.

4. Переливаем тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-25 минут.

5. Готовую основу охлаждаем, смазываем кремом сыром и выкладываем начинку, осторожно закручиваем рулет и заворачиваем в пергамент, отправляем в холодильник на 1 час.

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