Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

Кабачки уже можно найти на рынках или в магазинах. Овощ очень сочный и быстро готовится, поэтому его обязательно следует добавить в свой рацион. Самая простая технология – это жарка. Но чтобы блюдо было в меру жирным – его можно сделать в духовке.

Идея приготовления кабачков в кляре опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Очень вкусно сочетается со всеми ингредиентами майонезный соус с чесноком.

Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт
  • соль
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Ингредиенты для кляра:

  • яйца – 1 шт
  • майонез – 3 ст.л.
  • мука – 4 ст.л.
  • вода – 50 мл
  • соль

Ингредиенты для намазки:

  • майонез – 7 ст.л.
  • молотый перец
  • чеснок

Дополнительные ингредиенты:

  • помидор – 1 шт
  • сыр – 100 г

Способ приготовления:

Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

1. Смешать ингредиенты для кляра.

2. Кабачки порезать кружочками.

Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

3. Обжарить на небольшом количестве растительного масла.

4. Нарезаем кабачки кружочками.

Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

5. Окунаем в кляр, обжариваем.

6. Выкладываем на противень.

Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами

7. Смазываем намазкой, сверху кладем помидоры и сыр.

8. Запекаем 10 минут при температуре 200 градусов.

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