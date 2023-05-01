Кабачки уже можно найти на рынках или в магазинах. Овощ очень сочный и быстро готовится, поэтому его обязательно следует добавить в свой рацион. Самая простая технология – это жарка. Но чтобы блюдо было в меру жирным – его можно сделать в духовке.

Идея приготовления кабачков в кляре опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Очень вкусно сочетается со всеми ингредиентами майонезный соус с чесноком.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

соль

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Ингредиенты для кляра:

яйца – 1 шт

майонез – 3 ст.л.

мука – 4 ст.л.

вода – 50 мл

соль

Ингредиенты для намазки:

майонез – 7 ст.л.

молотый перец

чеснок

Дополнительные ингредиенты:

помидор – 1 шт

сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешать ингредиенты для кляра.

2. Кабачки порезать кружочками.

3. Обжарить на небольшом количестве растительного масла.

4. Нарезаем кабачки кружочками.

5. Окунаем в кляр, обжариваем.

6. Выкладываем на противень.

7. Смазываем намазкой, сверху кладем помидоры и сыр.

8. Запекаем 10 минут при температуре 200 градусов.

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