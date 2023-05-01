Как приготовить кабачки, чтобы они были нежирными: с сыром и помидорами
Кабачки уже можно найти на рынках или в магазинах. Овощ очень сочный и быстро готовится, поэтому его обязательно следует добавить в свой рацион. Самая простая технология – это жарка. Но чтобы блюдо было в меру жирным – его можно сделать в духовке.
Идея приготовления кабачков в кляре опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina_ksenia) в Instagram. Очень вкусно сочетается со всеми ингредиентами майонезный соус с чесноком.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт
- соль
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 1 шт
- майонез – 3 ст.л.
- мука – 4 ст.л.
- вода – 50 мл
- соль
Ингредиенты для намазки:
- майонез – 7 ст.л.
- молотый перец
- чеснок
Дополнительные ингредиенты:
- помидор – 1 шт
- сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешать ингредиенты для кляра.
2. Кабачки порезать кружочками.
3. Обжарить на небольшом количестве растительного масла.
4. Нарезаем кабачки кружочками.
5. Окунаем в кляр, обжариваем.
6. Выкладываем на противень.
7. Смазываем намазкой, сверху кладем помидоры и сыр.
8. Запекаем 10 минут при температуре 200 градусов.
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