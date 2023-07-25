Намазка из кабачков и плавленого сыра

Как приготовить намазку из кабачков: рецепт вкусной летней закуски
Кабачки – это отличная основа для приготовления бюджетной намазки на хлеб. Ее можно дополнять любыми специями, твердым или плавленым сыром, зеленью и овощами. В готовом виде закуска имеет однородную текстуру и хорошо сохраняется.
В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован простой рецепт намазки из кабачков и плавленого сыра.
Ингредиенты:
- кабачок – 500 г
- лук – 1,5 шт
- морковь – 1-2 шт
- чеснок – 2 зубчика
- плавленый сыр – 1 шт
- соль, масло растительное, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Нарезать лук, чеснок и кабачок. Морковь натереть на терке.
2. В кастрюле с толстым дном поджарить сначала лук до прозрачности.
3. Добавить в лук морковь и тушить все 5 минут.
4. Далее добавить кабачок и чеснок, тушить под крышкой 15 минут.
5. Добавить соль, перец, сухой чеснок. Перемешать, снять с огня и охладить.
6. Охлажденные овощи переложить в чашу блендера, добавить измельченный укроп и плавленый сыр. Взбить все до однородности.
7. Подавать намазку с поджаренным хлебом. Приятного аппетита!
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