Как приготовить намазку из кабачков: рецепт вкусной летней закуски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
453
Как приготовить намазку из кабачков: рецепт вкусной летней закуски

Кабачки – это отличная основа для приготовления бюджетной намазки на хлеб. Ее можно дополнять любыми специями, твердым или плавленым сыром, зеленью и овощами. В готовом виде закуска имеет однородную текстуру и хорошо сохраняется.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован простой рецепт намазки из кабачков и плавленого сыра.

Рецепт намазки из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 500 г
  • лук – 1,5 шт
  • морковь – 1-2 шт
  • чеснок – 2 зубчика
  • плавленый сыр – 1 шт
  • соль, масло растительное, перец, сухой чеснок
Видео дня

Способ приготовления:

1. Нарезать лук, чеснок и кабачок. Морковь натереть на терке.

Кабачки для приготовления закуски

2. В кастрюле с толстым дном поджарить сначала лук до прозрачности.

3. Добавить в лук морковь и тушить все 5 минут.

4. Далее добавить кабачок и чеснок, тушить под крышкой 15 минут.

Намазка из кабачков и плавленого сыра

5. Добавить соль, перец, сухой чеснок. Перемешать, снять с огня и охладить.

6. Охлажденные овощи переложить в чашу блендера, добавить измельченный укроп и плавленый сыр. Взбить все до однородности.

Рецепт намазки

7. Подавать намазку с поджаренным хлебом. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты