Намазка из кабачков и плавленого сыра

Кабачки – это отличная основа для приготовления бюджетной намазки на хлеб. Ее можно дополнять любыми специями, твердым или плавленым сыром, зеленью и овощами. В готовом виде закуска имеет однородную текстуру и хорошо сохраняется.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован простой рецепт намазки из кабачков и плавленого сыра.

Ингредиенты:

кабачок – 500 г

лук – 1,5 шт

морковь – 1-2 шт

чеснок – 2 зубчика

плавленый сыр – 1 шт

соль, масло растительное, перец, сухой чеснок

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Способ приготовления:

1. Нарезать лук, чеснок и кабачок. Морковь натереть на терке.

2. В кастрюле с толстым дном поджарить сначала лук до прозрачности.

3. Добавить в лук морковь и тушить все 5 минут.

4. Далее добавить кабачок и чеснок, тушить под крышкой 15 минут.

5. Добавить соль, перец, сухой чеснок. Перемешать, снять с огня и охладить.

6. Охлажденные овощи переложить в чашу блендера, добавить измельченный укроп и плавленый сыр. Взбить все до однородности.

7. Подавать намазку с поджаренным хлебом. Приятного аппетита!

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