Как вкусно приготовить кабачки в духовке: рецепт диетического блюда
Кабачки можно не только жарить в кляре, но и запекать в духовке. В таком виде блюдо будет более полезным и диетическим. К тому же овощи можно дополнить любимыми специями, сыром, зеленью или соусом.
Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом запеченных кабачков с сыром в духовке.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт
- сл – 0,5 ч. л.
- сушеный чеснок – 1 ч. л.
- копченая паприка – 0,5 ч. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- сыр твердый – 80 г
- майонез – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть и порезать кружочками. Переложить в миску, добавить чеснок, соль, паприку и растительное масло. Перемешать.
2. Натереть сыр на терке и измельчить укроп.
3. Смешать укроп, сыр и майонез. Это будет так называемый соус для блюда.
4. Выложить кабачки на противень, запекать 10-15 минут.
5. На запеченные кабачки выложить соус и запекать еще 5 минут. Приятного аппетита!
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