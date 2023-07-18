Как вкусно приготовить кабачки в духовке: рецепт диетического блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как вкусно приготовить кабачки в духовке: рецепт диетического блюда

Кабачки можно не только жарить в кляре, но и запекать в духовке. В таком виде блюдо будет более полезным и диетическим. К тому же овощи можно дополнить любимыми специями, сыром, зеленью или соусом.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом запеченных кабачков с сыром в духовке.

Рецепт запеченных кабачков с сыром в духовке

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт
  • сл – 0,5 ч. л.
  • сушеный чеснок – 1 ч. л.
  • копченая паприка – 0,5 ч. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.
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  • сыр твердый – 80 г
  • майонез – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть и порезать кружочками. Переложить в миску, добавить чеснок, соль, паприку и растительное масло. Перемешать.

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2. Натереть сыр на терке и измельчить укроп.

3. Смешать укроп, сыр и майонез. Это будет так называемый соус для блюда.

4. Выложить кабачки на противень, запекать 10-15 минут.

Запеченные кабачки в духовке

5. На запеченные кабачки выложить соус и запекать еще 5 минут. Приятного аппетита!

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