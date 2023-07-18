Кабачки можно не только жарить в кляре, но и запекать в духовке. В таком виде блюдо будет более полезным и диетическим. К тому же овощи можно дополнить любимыми специями, сыром, зеленью или соусом.

Фудблогер Алина Фуди на своем канале (Alina FooDee) в YouTube поделилась рецептом запеченных кабачков с сыром в духовке.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт

сл – 0,5 ч. л.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

копченая паприка – 0,5 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

Видео дня

сыр твердый – 80 г

майонез – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть и порезать кружочками. Переложить в миску, добавить чеснок, соль, паприку и растительное масло. Перемешать.

2. Натереть сыр на терке и измельчить укроп.

3. Смешать укроп, сыр и майонез. Это будет так называемый соус для блюда.

4. Выложить кабачки на противень, запекать 10-15 минут.

5. На запеченные кабачки выложить соус и запекать еще 5 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: