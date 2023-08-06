Перец можно замариновать на зиму или приготовить закуску быстрого приготовления. Для этого овощ нужно дополнить зеленью, пикантными специями, соусом или уксусом. Такой перец имеет яркий вкус и аромат, а благодаря маринаду – кислую и сладкую нотку.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт маринованного перца быстрого приготовления, который можно есть уже через 3-4 часа.

Ингредиенты:

перец – 5 шт

масло растительное – 3 ст. л.

Видео дня

бальзамический уксус – 1 ст. л.

уксус столовый – 1 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

чеснок – 4 зубчика

соль – 1 ч. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Сначала перец нужно промыть и почистить от зерен. Нарезать средними полосками.

2. Порезанный перец нужно обжарить с обеих сторон до появления легкой корочки. Сок, который образуется в процессе жарки, не нужно выливать. Отлить 5 ст. л.

3. К жареному перцу добавить образовавшийся сок, масло, уксус, соевый соус, соль и зелень.

4. Выжать к общей массе чеснок. Все тщательно перемешать и оставить в холодильнике мариноваться на 3-4 часа. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: