Как вкусно замариновать перец: рецепт закуски быстрого приготовления
Перец можно замариновать на зиму или приготовить закуску быстрого приготовления. Для этого овощ нужно дополнить зеленью, пикантными специями, соусом или уксусом. Такой перец имеет яркий вкус и аромат, а благодаря маринаду – кислую и сладкую нотку.
В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт маринованного перца быстрого приготовления, который можно есть уже через 3-4 часа.
Ингредиенты:
- перец – 5 шт
- масло растительное – 3 ст. л.
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
- уксус столовый – 1 ст. л.
- соевый соус – 1 ст. л.
- чеснок – 4 зубчика
- соль – 1 ч. л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Сначала перец нужно промыть и почистить от зерен. Нарезать средними полосками.
2. Порезанный перец нужно обжарить с обеих сторон до появления легкой корочки. Сок, который образуется в процессе жарки, не нужно выливать. Отлить 5 ст. л.
3. К жареному перцу добавить образовавшийся сок, масло, уксус, соевый соус, соль и зелень.
4. Выжать к общей массе чеснок. Все тщательно перемешать и оставить в холодильнике мариноваться на 3-4 часа. Приятного аппетита!
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