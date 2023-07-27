Маринованные кабачки по-украински на зиму: рецепт закуски с уксусом и чесноком
Кабачки на зиму можно готовить с овощами, специями, луком и чесноком. Для более пикантного варианта добавьте к овощам кетчуп, горчицу, перец чили. Еще очень вкусно будет с грибами, огурцами и патиссонами.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков по-украински с петрушкой, чесноком и укусом.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- петрушка – пучок
- чеснок – 200 г
- растительное масло – 500 мл
- соль – 100 г
- уксус 9% – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кружочками, посолите и обжарьте с двух сторон.
2. Петрушку мелко нарежьте. Чеснок натрите.
3. На дно стерильных банок выложите петрушку, влейте уксус, добавьте чеснок, сверху выложите жареные кабачки, полейте маслом и поставьте банки накрытые крышками стерилизоваться в кастрюлю с водой.
4. После законсервируйте и переверните банки вверх дном.
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