Маринованные кабачки по-украински на зиму: рецепт закуски с уксусом и чесноком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Кабачки на зиму

Кабачки на зиму можно готовить с овощами, специями, луком и чесноком. Для более пикантного варианта добавьте к овощам кетчуп, горчицу, перец чили. Еще очень вкусно будет с грибами, огурцами и патиссонами. 

Как вкусно законсервировать кабачки на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков по-украински с петрушкой, чесноком и укусом. 

Элементарные кабачки на зиму с чесноком и зеленью
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Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг
  • петрушка – пучок 
  • чеснок – 200 г
  • растительное масло – 500 мл
  • соль – 100 г
  • уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, посолите и обжарьте с двух сторон. 

Жареные кабачки

2. Петрушку мелко нарежьте. Чеснок натрите. 

Петрушка и чеснок

3. На дно стерильных банок выложите петрушку, влейте уксус, добавьте чеснок, сверху выложите жареные кабачки, полейте маслом и поставьте банки накрытые крышками стерилизоваться в кастрюлю с водой. 

Приготолвение блюда

4. После законсервируйте и переверните банки вверх дном. 

Готовые кабачки с петрушкой и чесноком

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