Кабачки на зиму можно готовить с овощами, специями, луком и чесноком. Для более пикантного варианта добавьте к овощам кетчуп, горчицу, перец чили. Еще очень вкусно будет с грибами, огурцами и патиссонами.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков по-украински с петрушкой, чесноком и укусом.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

петрушка – пучок

чеснок – 200 г

растительное масло – 500 мл

соль – 100 г

уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, посолите и обжарьте с двух сторон.

2. Петрушку мелко нарежьте. Чеснок натрите.

3. На дно стерильных банок выложите петрушку, влейте уксус, добавьте чеснок, сверху выложите жареные кабачки, полейте маслом и поставьте банки накрытые крышками стерилизоваться в кастрюлю с водой.

4. После законсервируйте и переверните банки вверх дном.

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