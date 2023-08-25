Чеснок – идеальный ингредиент при приготовлении мясных блюд и салатов. Еще его всегда добавляют в консервацию и маринуют, как отдельную закуску.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного маринованного чеснока с красной смородиной на зиму.

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Ингредиенты:

чеснок – 12-14 головок

красная смородина – 500 г

соль – 3 ст. л.

сахар – 6 ст. л.

горсть черных перцев горошком

стакан 9% уксуса

Способ приготовления:

1. Чеснок разделите на зубчики. Переложите чеснок в стерилизованные банки, добавьте смородину.

2. Маринад: воду смешайте с сахаром, солью и перцем. Доведите до кипения, варите 5 минут, придушите ягоды, варите еще 2 минуты. Процедите, верните маринад в кастрюлю, добавьте оставшийся сахар и соль, уксус, дайте закипеть и варите 1 минуту.

3. Залейте чеснок кипящим маринадом, закройте крышками. Переверните банки, дайте остыть, уберите в холодильник или подвал, погреб.

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