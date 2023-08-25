Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму: рецепт вкусной закуски

Чеснок – идеальный ингредиент при приготовлении мясных блюд и салатов. Еще его всегда добавляют в консервацию и маринуют, как отдельную закуску. 

Маринованный чеснок на зиму

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного маринованного чеснока с красной смородиной на зиму. 

Рецепт маринованного чеснока
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Ингредиенты:

  • чеснок – 12-14 головок
  • красная смородина – 500 г
  • соль – 3 ст. л.
  • сахар –  6 ст. л.
  • горсть черных перцев горошком
  • стакан 9% уксуса 

Способ приготовления:

1. Чеснок разделите на зубчики. Переложите чеснок в стерилизованные банки, добавьте смородину. 

Чеснок и смородина

2. Маринад: воду смешайте с сахаром, солью и перцем. Доведите до кипения, варите 5 минут, придушите ягоды, варите еще 2 минуты. Процедите, верните маринад в кастрюлю, добавьте оставшийся сахар и соль, уксус, дайте закипеть и варите 1 минуту.

Маринад для чеснока

3. Залейте чеснок кипящим маринадом, закройте крышками. Переверните банки, дайте остыть, уберите в холодильник или подвал, погреб.

Готовая закуска

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