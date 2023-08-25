Маринованный чеснок с красной смородиной на зиму: рецепт вкусной закуски
Чеснок – идеальный ингредиент при приготовлении мясных блюд и салатов. Еще его всегда добавляют в консервацию и маринуют, как отдельную закуску.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного маринованного чеснока с красной смородиной на зиму.
Ингредиенты:
- чеснок – 12-14 головок
- красная смородина – 500 г
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 6 ст. л.
- горсть черных перцев горошком
- стакан 9% уксуса
Способ приготовления:
1. Чеснок разделите на зубчики. Переложите чеснок в стерилизованные банки, добавьте смородину.
2. Маринад: воду смешайте с сахаром, солью и перцем. Доведите до кипения, варите 5 минут, придушите ягоды, варите еще 2 минуты. Процедите, верните маринад в кастрюлю, добавьте оставшийся сахар и соль, уксус, дайте закипеть и варите 1 минуту.
3. Залейте чеснок кипящим маринадом, закройте крышками. Переверните банки, дайте остыть, уберите в холодильник или подвал, погреб.
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