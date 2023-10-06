Перец халапеньо – вкусный и очень острый сорт перца чили. Стоит отметить, что по сравнению с другими разновидностями перца чили халапеньо считается умеренно острым. Этот перец собирают и и используют для приготовлением блюд в зеленом виде, в некоторых случаях ему дают созреть и стать красным, желтым или оранжевым. Перец используют для приготовления соусов, а также салатов, еще его можно мариновать.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом маринованного халапеньо с уксусом, сахаром и солью.

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Ингредиенты:

На 1 кг перца халапеньо или другого острого перца

Маринад:

вода – 1 л

уксус 9% – 200 мл

соль – 50 г

сахар – 40 г

Способ приготовления:

1. Перец помойте, порежьте кольцами.

2. Маринад: в кастрюлю налейте воду, уксус, соль, сахар. Когда закипит, добавьте порезанный перец. Когда снова закипит, накройте крышкой и выключите плиту. Подождите 10 минут.

3. Достаньте перец из маринада и положите в банку, а маринад снова вскипятите и залнйте в банки с перцем. Закрутите крышкой, охладите. Храните в холодильнике.

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