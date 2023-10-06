Маринованный халапеньо на зиму: как правильно приготовить острый перец

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Острый перец

Перец халапеньо – вкусный и очень острый сорт перца чили. Стоит отметить, что  по сравнению с другими разновидностями перца чили халапеньо считается умеренно острым. Этот перец собирают и и используют для приготовлением блюд в зеленом виде, в некоторых случаях ему дают созреть и стать красным, желтым или оранжевым. Перец используют для приготовления соусов, а также салатов, еще его можно мариновать. 

Как вкусно замариновать острый перец

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом маринованного халапеньо с уксусом, сахаром и солью. 

Рецепт перца
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Ингредиенты: 

На 1 кг перца халапеньо или другого острого перца

Маринад:

  • вода – 1 л 
  • уксус 9% – 200 мл 
  • соль – 50 г
  • сахар – 40 г

Способ приготовления: 

1. Перец помойте, порежьте кольцами.

Перец с семенами

2. Маринад: в кастрюлю налейте воду, уксус, соль, сахар. Когда закипит, добавьте порезанный перец. Когда снова закипит, накройте крышкой и выключите плиту. Подождите 10 минут. 

Маринад для приготовления перца

3. Достаньте перец из маринада и положите в банку, а маринад снова вскипятите и залнйте в банки с перцем. Закрутите крышкой, охладите. Храните в холодильнике.

Готовый маринованный перец

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