Такая маринованная свекла – это универсальная замена консервации и салатам. Овощи идеально сочетаются с любыми кашами, мясными и рыбными блюдами. Маринованная свекла достаточно быстро и может храниться долго в холодильнике.

Идея приготовления быстрой маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Дмитрия Бахметьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Измельчить свеклу лучше именно на корейской терке.

Ингредиенты:

свекла очищенная – 600 г

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соль – 20 г

сахар – 20 г

молотый черный перец – по вкусу

кориандр молотый – 1/2 ч.л.

чеснок – 5 зубчиков

лук – 1 шт

масло – 80 г

уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу натереть тоненько на корейской терке.

2. Добавить соль.

3. Помнить руками.

4. Оставить в таком состоянии на 40 минут.

5. Процедить через сито лишний сок из свеклы (не слишком сильно – немного свеклы должно остаться).

6. Добавить к свекле сахар, молотый перец, кориандр, нарезанный чеснок,

7. На растительном масле поджарить лук до золотистости.

8. Полученным горячим луковым маслом полить свеклу.

9. Хорошо перемешать.

10. Влить уксус.

11. Снова перемешать.

12. Выложить в контейнер с крышкой, поставить в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь.

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