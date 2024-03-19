Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

Такая маринованная свекла – это универсальная замена консервации и салатам. Овощи идеально сочетаются с любыми кашами, мясными и рыбными блюдами. Маринованная свекла достаточно быстро и может храниться долго в холодильнике.

Идея приготовления быстрой маринованой свеклы опубликована на странице фудблогера Дмитрия Бахметьева (dmytro.bakhmetyev) в Instagram. Измельчить свеклу лучше именно на корейской терке.

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

Ингредиенты:

  • свекла очищенная – 600 г
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  • соль – 20 г
  • сахар – 20 г
  • молотый черный перец – по вкусу
  • кориандр молотый – 1/2 ч.л.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • лук – 1 шт
  • масло – 80 г
  • уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

1. Свеклу натереть тоненько на корейской терке.

2. Добавить соль.

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

3. Помнить руками.

4. Оставить в таком состоянии на 40 минут.

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

5. Процедить через сито лишний сок из свеклы (не слишком сильно – немного свеклы должно остаться).

6. Добавить к свекле сахар, молотый перец, кориандр, нарезанный чеснок,

7. На растительном масле поджарить лук до золотистости.

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

8. Полученным горячим луковым маслом полить свеклу.

9. Хорошо перемешать.

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

10. Влить уксус.

Вкусная маринованная свекла за ночь: лучше любых салатов

11. Снова перемешать.

12. Выложить в контейнер с крышкой, поставить в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь.

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