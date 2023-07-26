Маринованные кабачки на зиму – это отличная закуска к картофелю и каше зимой. Овощи получаются очень хрустящими, сочными и хорошо сохраняются. Особенно вкусно, если добавить много чеснока и зелени.

Идея приготовления хрустящих кабачков с чесноком и зеленью на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Черновой (vichernova) в Instagram. Технология максимально элементарная, ведь все компоненты нужно просто обьединить и поместить в банки.

Видео дня

Ингредиенты:

2 кг кабачков

5 зубчиков чеснока

50 г соли

1/2 стакана или 120 г сахара

120 мл 9% уксуса

1 ст.л. молотого черного перца

по одному пучку петрушки и укропа

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать в большую посуду полукольцами.

2. Выжать чеснок.

3. Измельчить укроп и петрушку.

4. Добавить остальные компоненты.

5. Все тщательно перемешать.

6. Мариновать 1 час, перемешивать через 15-20 мин.

7. Плотно выложить в банки 0,5 л, залить маринадом, накрыть крышками, стерилизовать. Для этого в кастрюлю на дно положить полотенце, поставить банки, покрытые крышками, налить воду на 2 пальца от горла банки. Кипятить 15 мин после закипания жидкости в банках.

8. Закатать. Укутывать в одеяло не нужно.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: