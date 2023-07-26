Хрустящие маринованные кабачки на зиму: с зеленью и чесноком
Маринованные кабачки на зиму – это отличная закуска к картофелю и каше зимой. Овощи получаются очень хрустящими, сочными и хорошо сохраняются. Особенно вкусно, если добавить много чеснока и зелени.
Идея приготовления хрустящих кабачков с чесноком и зеленью на зиму опубликована на странице фудблогера Виктории Черновой (vichernova) в Instagram. Технология максимально элементарная, ведь все компоненты нужно просто обьединить и поместить в банки.
Ингредиенты:
- 2 кг кабачков
- 5 зубчиков чеснока
- 50 г соли
- 1/2 стакана или 120 г сахара
- 120 мл 9% уксуса
- 1 ст.л. молотого черного перца
- по одному пучку петрушки и укропа
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать в большую посуду полукольцами.
2. Выжать чеснок.
3. Измельчить укроп и петрушку.
4. Добавить остальные компоненты.
5. Все тщательно перемешать.
6. Мариновать 1 час, перемешивать через 15-20 мин.
7. Плотно выложить в банки 0,5 л, залить маринадом, накрыть крышками, стерилизовать. Для этого в кастрюлю на дно положить полотенце, поставить банки, покрытые крышками, налить воду на 2 пальца от горла банки. Кипятить 15 мин после закипания жидкости в банках.
8. Закатать. Укутывать в одеяло не нужно.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: