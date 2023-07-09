Кабачки – универсальные овощи, из которых можно приготовить множество разнообразных блюд: блины, оладьи, рулеты и торты с начинкой. Кроме этого, это отличная основа для хрустящих и диетических нагетсов, которые отлично подойдут на перекус и не навредят фигуре.

Фудблогер Валентина с ником valentyna_toper_ на своей странице в TikTok поделилась рецептом кабачковых нагетсов в духовке, которые вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг

яйца – 3 шт

сухой чеснок – 1 ч. л.

черный перец – 1\3 ч. л.

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паприка – 0,5 ч. л.

твердый сыр – 150 г

панировочные сухари – 150 г

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, очистить от кожуры и хвостиков. Порезать в виде брусочков.

2. Кабачки переложить в миску, посолить и перемешать. Оставить в таком виде на некоторое время, чтобы пустили сок.

3. Тем временем приготовить панировку. Для этого смешать яйца с перцем, чесноком и паприкой.

4. Отдельно натереть сыр на терке и смешать его с панировочными сухарями.

5. Кабачки откинуть на сито, чтобы стекла лишняя вода. После этого окунуть каждый кусочек сначала в яичную панировку, затем – в сухую смесь. Выложить на противень.

6. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут. Готово!

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