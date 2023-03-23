Маринованные огурцы быстрого приготовления: пропорции на литровую банку
Маринованные огурцы – очень простая и вкусная закуска на все случаи жизни. Несмотря на то, что готовятся они не сложно, но очень важно приготовить удачный маринад и четко соблюдать пропорции.
Популярная кулинар Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом маринованных огурцов. На одну литровую банку вам понадобится около 500 мл воды и всего 2 ст. л. уксуса.
Ингредиенты:
- соцветие укропа – 1 шт
- лавровый лист – 1 шт
- корень хрена – 2 см
- корень петрушки – 2 см
- чеснок – 4 зубчика
- ароматный перец – 3 шт
- кориандр – щепотка
- горчица – 0,5 ч. л.
- гвоздика – 1 шт
Для маринада:
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 1 час. Отрезать в каждом огурце концы.
2. На дно банки выложить все необходимые специи и зелень. Утрамбовать огурцы.
3. Добавить в банк все необходимые ингредиенты для маринада.
4. Залить кипятком и закрыть крышками.
5. Стерилизовать банку с огурцами 10 минут с момента закипания.
6. Закрыть банки крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить на 1 сутки.
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