Маринованные огурцы – очень простая и вкусная закуска на все случаи жизни. Несмотря на то, что готовятся они не сложно, но очень важно приготовить удачный маринад и четко соблюдать пропорции.

Популярная кулинар Лилия Цвит на своем канале (Лилия Цвит) в YouTube поделилась рецептом маринованных огурцов. На одну литровую банку вам понадобится около 500 мл воды и всего 2 ст. л. уксуса.

Ингредиенты:

соцветие укропа – 1 шт

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лавровый лист – 1 шт

корень хрена – 2 см

корень петрушки – 2 см

чеснок – 4 зубчика

ароматный перец – 3 шт

кориандр – щепотка

горчица – 0,5 ч. л.

гвоздика – 1 шт

Для маринада:

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ст. л.

уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 1 час. Отрезать в каждом огурце концы.

2. На дно банки выложить все необходимые специи и зелень. Утрамбовать огурцы.

3. Добавить в банк все необходимые ингредиенты для маринада.

4. Залить кипятком и закрыть крышками.

5. Стерилизовать банку с огурцами 10 минут с момента закипания.

6. Закрыть банки крышками. Перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить на 1 сутки.

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