Малосольные кабачки – это такая же вкусная и хрустящая закуска, как огурцы. Готовить их можно таким же способом, дополняя пикантными специями, зеленью и чесноком. Процесс маринования достаточно быстрый и не нужно долго ждать.

Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных кабачков с укропом и чесноком в пакете. По желанию их можно дополнить огурцами.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт

огурцы (по желанию)

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укроп\петрушка

чеснок – 3 зубчика

соль – 1 ст. л.

сахар 1\2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать брусочками. Если вы используете огурцы, их подготовить так же.

2. Измельчить зелень: укроп или петрушку.

3. Положить овощи и зелень в пакет, насыпать соль и сахар. Завязать пакет и тщательно перемешать.

4. Оставить в таком виде на 2-3 часа. Приятного аппетита!

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