Малосольные хрустящие кабачки за 2 часа: закуска быстрого приготовления

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Малосольные хрустящие кабачки за 2 часа: закуска быстрого приготовления

Малосольные кабачки – это такая же вкусная и хрустящая закуска, как огурцы. Готовить их можно таким же способом, дополняя пикантными специями, зеленью и чесноком. Процесс маринования достаточно быстрый и не нужно долго ждать.

Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных кабачков с укропом и чесноком в пакете. По желанию их можно дополнить огурцами.

Рецепт малосольных кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт
  • огурцы (по желанию)
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  • укроп\петрушка
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар 1\2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать брусочками. Если вы используете огурцы, их подготовить так же.

Как замариновать кабачки

2. Измельчить зелень: укроп или петрушку.

3. Положить овощи и зелень в пакет, насыпать соль и сахар. Завязать пакет и тщательно перемешать.

Маринованные кабачки со специями и зеленью

4. Оставить в таком виде на 2-3 часа. Приятного аппетита!

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