Малосольные хрустящие кабачки за 2 часа: закуска быстрого приготовления
Малосольные кабачки – это такая же вкусная и хрустящая закуска, как огурцы. Готовить их можно таким же способом, дополняя пикантными специями, зеленью и чесноком. Процесс маринования достаточно быстрый и не нужно долго ждать.
Фудблогер Ксения с ником kseniya.goodfood на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных кабачков с укропом и чесноком в пакете. По желанию их можно дополнить огурцами.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт
- огурцы (по желанию)
- укроп\петрушка
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 1 ст. л.
- сахар 1\2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать брусочками. Если вы используете огурцы, их подготовить так же.
2. Измельчить зелень: укроп или петрушку.
3. Положить овощи и зелень в пакет, насыпать соль и сахар. Завязать пакет и тщательно перемешать.
4. Оставить в таком виде на 2-3 часа. Приятного аппетита!
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