Маринованные лисички на зиму: 2 простых способа приготовления

Грибы лисички не только вкусные, но и безопасные, так как и в отличие от других грибов, они не накапливают радиоактивные вещества, а, наоборот, способствуют выведению радионуклидов из организма. В лисичках много витамина А, а также они помогают при воспалительных заболеваниях и даже обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием. Их можно очень вкусно готовить, добавить в картофель, жарить, варить и консервировать.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами маринованных лисичек с пряностями, уксусом и зонтиками укропа.

1. Маринованные лисички с пряностями

Ингредиенты:

Лисички – 600 г

Вода – 500 мл

Уксус – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 2 ч. л.

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Перец горошком – по вкусу

Гвоздика – по вкусу

Молотая корица – щепотка

Способ приготовления:

Для начала – помойте лисички, срежьте все загрязненные части ножек, еще раз промойте. После – вскипятите воду, добавьте соль – 1 ст. л. и бросьте туда лисички, варите в течении 15-20 минут. Затем процедите грибы в дуршлаг и сразу промойте холодной водой. Маринад: вскипятите воду, добавьте все специи, перемешайте, влейте уксус и бросьте лисички, варите 15 минут в маринаде. После – сразу разложите грибы в стерильные банки, законсервируйте и переверните вверх дном, укутайте в теплое полотенце.

2. Маринованные лисички с корицей и укропом

Ингредиенты:

Грибы – 1 кг

Вода – 500 мл

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Гвоздика – 2 шт.

Корица – 1 шт.

Зонтики укропа – 2 шт.

Черный перец горошек – 5-6 шт.

Уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Переберите и помойте грибы, залейте холодной водой на 2 часа, после – очистите от всех загрязнений. Переложите грибы в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, обязательно снимите пену, варите около 20-30 минут и слейте воду. Маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, гвоздику, корицу, перец, зонтики укропа и уксус, варите около 10 минут. В кипящий маринад добавьте грибы, варите 5 минут. После – разложите по стерильным банкам, законсервируйте. Банки обязательно переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем.

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