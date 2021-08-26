Маринованные лисички на зиму: 2 простых способа приготовления
Грибы лисички не только вкусные, но и безопасные, так как и в отличие от других грибов, они не накапливают радиоактивные вещества, а, наоборот, способствуют выведению радионуклидов из организма. В лисичках много витамина А, а также они помогают при воспалительных заболеваниях и даже обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием. Их можно очень вкусно готовить, добавить в картофель, жарить, варить и консервировать.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами маринованных лисичек с пряностями, уксусом и зонтиками укропа.
1. Маринованные лисички с пряностями
Ингредиенты:
Лисички – 600 г
Вода – 500 мл
Уксус – 1 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 2 ч. л.
Перец горошком – по вкусу
Гвоздика – по вкусу
Молотая корица – щепотка
Способ приготовления:
Для начала – помойте лисички, срежьте
все загрязненные части ножек, еще раз промойте.
После – вскипятите воду, добавьте соль – 1 ст. л. и бросьте туда лисички, варите в течении 15-20 минут.
Затем процедите грибы в дуршлаг и сразу промойте холодной водой.
Маринад: вскипятите воду, добавьте все специи, перемешайте, влейте уксус и бросьте лисички, варите 15 минут в маринаде.
После – сразу разложите грибы в стерильные банки, законсервируйте и переверните вверх дном, укутайте в теплое полотенце.
2. Маринованные лисички с корицей и укропом
Ингредиенты:
Грибы – 1 кг
Вода – 500 мл
Соль – 1 ст. л.
Сахар – 1 ст. л.
Гвоздика – 2 шт.
Корица – 1 шт.
Зонтики укропа – 2 шт.
Черный перец горошек – 5-6 шт.
Уксус – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Переберите и помойте грибы, залейте холодной водой на 2 часа, после – очистите от всех загрязнений.
Переложите грибы в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, обязательно снимите пену, варите около 20-30 минут и слейте воду.
Маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар, гвоздику, корицу, перец, зонтики укропа и уксус, варите около 10 минут.
В кипящий маринад добавьте грибы, варите 5 минут.
После – разложите по стерильным банкам, законсервируйте.
Банки обязательно переверните вверх дном, укутайте теплым полотенцем.
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