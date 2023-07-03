Черешня в сиропе – это оригинальная заготовка на зиму. Она просто готовится, ее можно есть как самостоятельно, так и использовать для приготовления других десертов или добавлять в выпечку. К тому же ягоды отлично пропитываются соком, остаются целыми и не трескаются.

Редакция FoodOboz поделится с вами простым рецепт черешни в сиропе на зиму, которую вы легко приготовите без стерилизации.

Ингредиенты:

черешня – 1 кг

сахар – 500 г

вода – 700 мл

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить черешню, а именно перебрать, помыть, удалить хвостики. Переложить в сухие стерилизованные банки.

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2. Залить ягоды кипятком и оставить на пять минут.

3. После этого слить воду в кастрюлю, вскипятить ее и снова залить ягоды в банках на 5 минут.

4. На этом этапе нужно снова слить воду из банок в кастрюлю, добавить к ней сахар. Перемешать и довести до кипения, варить 7-10 минут.

5. Готовый сироп разлить в банки с черешней, закатать и укутать чем-нибудь теплым. Оставить в таком виде до полного охлаждения. Убрать хранение в темное место.

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