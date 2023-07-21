Салат и закуска одновременно: как быстро замариновать кабачки по-корейски

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат и закуска одновременно: как быстро замариновать кабачки по-корейски

Из кабачков можно готовить не только оладьи, рулеты и торты. Еще их вкусно замариновать, дополнив зеленью, пикантными специями и другими овощами, в частности морковью. Выходит блюдо два в одном: салат и закуска одновременно.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных кабачков по-корейски с морковью. Блюдо можно есть сразу или оставить для настаивания.

Рецепт маринованных кабачков по-корейски с морковью

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт
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  • морковь – 1 шт
  • масло – 2 ст. л.
  • уксус 9% – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – 0, 25 ч. л.
  • кориандр – 0, 25 ч. л.
  • перец красный молотый – 1 щепотка
  • перец черный молотый – 1 щепотка
  • чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, просушить и натереть на терке для моркови по-корейски.

Маринованные кабачки со специями и зеленью

2. Так же натереть и морковь. Добавить к кабачку и перемешать.

3. Добавить к овощам кориандр, соль, сахар, красный и черный перец. Измельчить чеснок.

Маринованные кабачки с морковью

4. Налить масло и уксус. Все тщательно перемешать. Закуску можно есть сразу или оставить в холодильнике для настаивания на 2-3 часа. Приятного аппетита!

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