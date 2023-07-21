Из кабачков можно готовить не только оладьи, рулеты и торты. Еще их вкусно замариновать, дополнив зеленью, пикантными специями и другими овощами, в частности морковью. Выходит блюдо два в одном: салат и закуска одновременно.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных кабачков по-корейски с морковью. Блюдо можно есть сразу или оставить для настаивания.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт

Видео дня

морковь – 1 шт

масло – 2 ст. л.

уксус 9% – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

соль – 0, 25 ч. л.

кориандр – 0, 25 ч. л.

перец красный молотый – 1 щепотка

перец черный молотый – 1 щепотка

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, просушить и натереть на терке для моркови по-корейски.

2. Так же натереть и морковь. Добавить к кабачку и перемешать.

3. Добавить к овощам кориандр, соль, сахар, красный и черный перец. Измельчить чеснок.

4. Налить масло и уксус. Все тщательно перемешать. Закуску можно есть сразу или оставить в холодильнике для настаивания на 2-3 часа. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: