Салат и закуска одновременно: как быстро замариновать кабачки по-корейски
Из кабачков можно готовить не только оладьи, рулеты и торты. Еще их вкусно замариновать, дополнив зеленью, пикантными специями и другими овощами, в частности морковью. Выходит блюдо два в одном: салат и закуска одновременно.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных кабачков по-корейски с морковью. Блюдо можно есть сразу или оставить для настаивания.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт
- морковь – 1 шт
- масло – 2 ст. л.
- уксус 9% – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – 0, 25 ч. л.
- кориандр – 0, 25 ч. л.
- перец красный молотый – 1 щепотка
- перец черный молотый – 1 щепотка
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть, просушить и натереть на терке для моркови по-корейски.
2. Так же натереть и морковь. Добавить к кабачку и перемешать.
3. Добавить к овощам кориандр, соль, сахар, красный и черный перец. Измельчить чеснок.
4. Налить масло и уксус. Все тщательно перемешать. Закуску можно есть сразу или оставить в холодильнике для настаивания на 2-3 часа. Приятного аппетита!
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