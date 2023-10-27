Самая вкусная сельдь из толстолоба: делимся простым маринадом
Самая вкусная домашняя сельдь получается именно из толстолоба. Рыба мясистая и нежная. После маринования она становится очень ароматной и пряной по вкусу. К тому же, маринад максимально простой, поэтому вы легко приготовите блюдо в домашних условиях.
Идея приготовления маринованной сельди из толстолоба опубликована на странице фудблогера Янины Бондаренко (yanina__bondarenko) в Instagram. Помните, что для того, чтобы рыба достаточно долго хранилась, ее нужно поставить в холодное место.
Для приготовления маринада на 3 килограмма рыбы нужно:
- 1,5л. воды
- 1 стакан соли
- 1 ст.л. сахара
- черный перец горошком – добавить примерно 1 ст.л.
- перец душистый горошек – 1/2 ст.л.
- кориандр – 2 ч.л.
- лавровые листья – 4-5 шт.
- уксус – 100 мл, лучше добавить в конце
Способ приготовления:
1. Рыбу разделить на филе.
2. Разрезать на порционные кусочки.
3. В кастрюлю налить воду.
4. Добавить соль, уксус и сахар.
5. Положить остальные специи.
6. Перемешать и прокипятить несколько минут.
7. Полностью охлажденным рассолом залить рыбу.
8. Оставить мариноваться в холодном месте как минимум 8 часов.
9. Затем рыбу достать из рассола и разложить в чистые баночки.
10. Каждую баночку залить растительным маслом.
11. Накрыть крышками.
12. Хранить готовую рыбу нужно в прохладном месте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: