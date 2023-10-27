Самая вкусная домашняя сельдь получается именно из толстолоба. Рыба мясистая и нежная. После маринования она становится очень ароматной и пряной по вкусу. К тому же, маринад максимально простой, поэтому вы легко приготовите блюдо в домашних условиях.

Идея приготовления маринованной сельди из толстолоба опубликована на странице фудблогера Янины Бондаренко (yanina__bondarenko) в Instagram. Помните, что для того, чтобы рыба достаточно долго хранилась, ее нужно поставить в холодное место.

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Для приготовления маринада на 3 килограмма рыбы нужно:

1,5л. воды

1 стакан соли

1 ст.л. сахара

черный перец горошком – добавить примерно 1 ст.л.

перец душистый горошек – 1/2 ст.л.

кориандр – 2 ч.л.

лавровые листья – 4-5 шт.

уксус – 100 мл, лучше добавить в конце

Способ приготовления:

1. Рыбу разделить на филе.

2. Разрезать на порционные кусочки.

3. В кастрюлю налить воду.

4. Добавить соль, уксус и сахар.

5. Положить остальные специи.

6. Перемешать и прокипятить несколько минут.

7. Полностью охлажденным рассолом залить рыбу.

8. Оставить мариноваться в холодном месте как минимум 8 часов.

9. Затем рыбу достать из рассола и разложить в чистые баночки.

10. Каждую баночку залить растительным маслом.

11. Накрыть крышками.

12. Хранить готовую рыбу нужно в прохладном месте.

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