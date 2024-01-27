Тертый пирог – десерт, знакомый нам с детства. Это невероятно многогранное блюдо, ведь может готовиться с любой начинкой, даже соленой. Но чаще всего, все же, тертый пирог готовят со сладкой начинкой, добавляя любимые фрукты, ягоды или варенье из них.

Это очень легкое в приготовлении блюдо, не требующее больших затрат времени. Именно поэтому он довольно часто оказывается на столах миллионов людей. А недавно фудблогер Настя Новицкая в Instagram поделилась рецептом тертого пирога, который готовится с добавлением замороженной черники. Отказаться от такой вкусности просто невозможно.

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Ингредиенты для теста

Масло сливочное – 200 гр

Сахар – 200 гр

Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Мука – 450 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Ингредиенты для начинки

Черника замороженная – 400-420 гр

Сахар – 100 гр (если ягода кислая, то 150 гр)

Крахмал кукурузный – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Масло нагреть при комнатной температуре до состояния, когда его можно размять вилкой.

2. Добавляем сахар, соль и хорошо перемешиваем. Взбиваем блендером до однородности в течение 20 секунд.

3. Муку смешиваем с разрыхлителем и добавляем к маслу. Сначала смешиваем вилкой, затем руками.

4. Тесто разделяем на две части и обертываем пищевой пленкой. 1/3 от общего количества теста отправляем в морозильную камеру, а остальное – в холодильник на 30 минут.

5. Замороженную чернику хорошо перемешиваем с крахмалом и посыпаем сахаром.

6. Вынимаем из холодильника тесто и раскатываем его на пергаменте.

7. Выкладываем чернику а сверху натираем оставшимся тестом в морозилке.

8. Выкладываем пирог на противень и отправляем в духовку на 30-35 минут при 180 градусах.

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