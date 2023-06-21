Как приготовить украинскую вишневку: без водки и спирта
Вишневка – это популярная вишневая наливка. Приготовить ее можно как на спирте или водке, так и без них, используя только сахар. Следует отметить, что напиток готовится не быстро, процесс приготовления длительный, но это однозначно того стоит.
В одном из блогов о полезных советах, лайфхаках и рецептах (Полезные новости) в Youtube был опубликован рецепт настоящей вишневки без водки.
Ингредиенты:
- вишни
- сахар – 800 г
Способ приготовления:
1. Вишни с косточками насыпать в банки (объем 3 л), не доходя до края.
2. Насыпать сахар (800 г в одну банку).
3. Закрыть банку резиновой варежкой. Оставить бродить.
4. После того, как варежка упала, слить вишневку в банки и закрыть. До оставшихся в банке вишен залить воду с сахаром (1кг сахара на 4 литра воды) и снова закрыть варежкой для брожения.
5. После окончания брожения отцедить вишневку и смешать с первым в большом сосуде. При необходимости можно добавить еще сахар. Разлить в банки и герметично закрыть. Вишни при этом выкинуть.
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