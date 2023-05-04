Бисквитный рулет – это простая и быстрая домашняя выпечка, которую можно готовить с разными начинками: кремом, вишнями, яблоками, бананом, творогом или маком. Что касается теста, то с ним желательно не экспериментировать, чтобы рулет имел однородную мягкую текстуру и не трескался.

Фудблогер Юлия Павляшик (cooking.by.yuliia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого бисквитного рулета с сочной яблочной начинкой.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт

сахар – 130 г

мука – 120 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Начинка:

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яблоки – 700 г

сахар – 100 г

корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить начинку. Для этого натереть яблоки на терке, смешать с корицей и сахаром. Перемешать и выложить на противень, застеленный пергаментом.

2. Для приготовления теста нужно взбить яйца до пышности, постепенно добавляя сахар.

3. К полученной массе добавить муку с разрыхлителем, перемешать тесто лопаткой.

4. Готовое тесто равномерно вылить на яблоки.

5. Выпекать в духовке при 180 градусах 15 минут.

6. После выпечки достать будущий десерт, перевернуть на другую сторону, чтобы начинка была сверху, и сразу завернуть в рулет. Обязательно дать остыть. Готово!

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