Легкий бисквитный рулет с яблоками: не трескается и не липнет к рукам
Бисквитный рулет – это простая и быстрая домашняя выпечка, которую можно готовить с разными начинками: кремом, вишнями, яблоками, бананом, творогом или маком. Что касается теста, то с ним желательно не экспериментировать, чтобы рулет имел однородную мягкую текстуру и не трескался.
Фудблогер Юлия Павляшик (cooking.by.yuliia) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого бисквитного рулета с сочной яблочной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт
- сахар – 130 г
- мука – 120 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Начинка:
- яблоки – 700 г
- сахар – 100 г
- корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить начинку. Для этого натереть яблоки на терке, смешать с корицей и сахаром. Перемешать и выложить на противень, застеленный пергаментом.
2. Для приготовления теста нужно взбить яйца до пышности, постепенно добавляя сахар.
3. К полученной массе добавить муку с разрыхлителем, перемешать тесто лопаткой.
4. Готовое тесто равномерно вылить на яблоки.
5. Выпекать в духовке при 180 градусах 15 минут.
6. После выпечки достать будущий десерт, перевернуть на другую сторону, чтобы начинка была сверху, и сразу завернуть в рулет. Обязательно дать остыть. Готово!
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