Бисквит – это простая в приготовлении выпечка к чаю. Особенно вкусно такой пирог дополнить сезонными ягодами или фруктами: персиками, абрикосами, клубникой, черникой или малиной. Приготовить бисквит можно на молоке или кефире или просто на яйцах и масле.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышного пирога с абрикосами.

Ингредиенты:

сливочное масло – 50 г

сахар – 100 г

яйца – 3 шт

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

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1. Масло комнатной температуры нужно взбить с сахаром до пышной светлой массы.

2. К полученной массе добавить яйца, еще раз взбить до однородности.

3. Насыпать муку и разрыхлитель. Все перемешать венчиком до однородности.

4. Абрикосы следует помыть, очистить от косточки и порезать четвертинками. Выложить фрукты в форму, застеленную пергаментом.

5. На фрукты вылить тесто. Выпекать пирог при температуре 170 градусов 35-40 минут. Готово!

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