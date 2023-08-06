Простой бисквитный пирог с абрикосами: получается пышный, как шарлотка

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Простой бисквитный пирог с абрикосами: получается пышный, как шарлотка

Бисквит – это простая в приготовлении выпечка к чаю. Особенно вкусно такой пирог дополнить сезонными ягодами или фруктами: персиками, абрикосами, клубникой, черникой или малиной. Приготовить бисквит можно на молоке или кефире или просто на яйцах и масле.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышного пирога с абрикосами.

Рецепт пирога с абрикосами

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 50 г
  • сахар – 100 г
  • яйца – 3 шт
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

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1. Масло комнатной температуры нужно взбить с сахаром до пышной светлой массы.

2. К полученной массе добавить яйца, еще раз взбить до однородности.

Пирог с абрикосами без молока и кефира

3. Насыпать муку и разрыхлитель. Все перемешать венчиком до однородности.

4. Абрикосы следует помыть, очистить от косточки и порезать четвертинками. Выложить фрукты в форму, застеленную пергаментом.

Как приготовить пирог с абрикосами

5. На фрукты вылить тесто. Выпекать пирог при температуре 170 градусов 35-40 минут. Готово!

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