Простой бисквитный пирог с абрикосами: получается пышный, как шарлотка
Бисквит – это простая в приготовлении выпечка к чаю. Особенно вкусно такой пирог дополнить сезонными ягодами или фруктами: персиками, абрикосами, клубникой, черникой или малиной. Приготовить бисквит можно на молоке или кефире или просто на яйцах и масле.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пышного пирога с абрикосами.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 50 г
- сахар – 100 г
- яйца – 3 шт
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
Способ приготовления:
1. Масло комнатной температуры нужно взбить с сахаром до пышной светлой массы.
2. К полученной массе добавить яйца, еще раз взбить до однородности.
3. Насыпать муку и разрыхлитель. Все перемешать венчиком до однородности.
4. Абрикосы следует помыть, очистить от косточки и порезать четвертинками. Выложить фрукты в форму, застеленную пергаментом.
5. На фрукты вылить тесто. Выпекать пирог при температуре 170 градусов 35-40 минут. Готово!
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