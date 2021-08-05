Как дома испечь круассаны, как в пекарне – простой способ приготовления

Круассаны – очень вкусное и популярное мучное изделие родом из Франции, где их подают на завтрак к кофе с разными начинками. Конечно же, каждая хозяйка мечтает дома приготовит вкусный, воздушный, пышный круассан, но это задача – не из легких.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом настоящих, вкусных, ароматных круассанов, которые вы сможете приготовить дома.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 450 г

Сахар – 60 г

Яйца – 2 шт.

Сухие дрожжи – 8 г

Сливочное масло – 180 г

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Подсолнечное масло – 20 мл

Каменная соль – 5 г

Способ приготовления:

Первым делом – нагрейте воду, добавьте дрожжи, перемешайте и так дайте постоять 10 минут. Муку просейте 2 раза, так она напитается кислородом. Пересыпьте ее в глубокую миску, добавьте сливочное масло и хорошо разотрите руками. Добавьте яйцо, сахар, соль и вылейте дрожжевую смесь. Перемешайте все и замесите тесто, оно должно быть эластичным. После – присыпьте стол немного мукой, тесто раскатайте прямоугольниками, примерно – 50х20 см. Смажьте сливочным маслом. Несмазанную поверхность заверните на половину смазанной поверхности и прикрыть оставшейся смазанной поверхностью, чтобы получился трехслойный прямоугольник размерами примерно 17х20 см., обязательно края хорошо залепите руками, чтобы масло не вылезло при дальнейшем раскатывании теста. Тесто развернут на 90 градусов вправо и снова раскатать в прямоугольник размерами 50х20 см. Переложите тесто на лист пергамента, закройте вторым листом и сверните пополам, накройте полотенцем и положите в холодильник на 30 минут. По истечении времени переложите тесто на стол посыпанный мукой и повторите все действия 3 раза, которые проделали до этого. После раскатайте тесто в прямоугольник размерами 52х30 см, накройте полотенцем и оставьте так на 10 минут. Затем разрежьте тесто вдоль пополам и каждый пласт на 8 треугольников основанием 13 см. Сверните из треугольников круассаны, положите кончиками вниз на смазанный растительным маслом противень, придав им форму полумесяца. Расстояние между круассанами должно быть минимум 5 см. Обязательно смажьте яйцом и оставьте на 40 минут для поднятия. Отправьте после этого в духовку на 15-20 минут при 220 С.​​​​​​​

Готовый круассан можно наполнись кремом, добавить фрукты, шоколад, сгущенное молоко.

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