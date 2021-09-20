Что приготовить из кизила: варенье, наливка, соус

Кизил – почти единственная ягода, которая созревает уже осенью. Это именно тот продукт, который очень нужен нашему организму в период авитаминоза. Блюда из этих плодов имеют особую кислинку и пряный вкус.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления варенья, наливки и соуса с кизила, которые можно хранить всю зиму.

Какой кизил лучше использовать для варенья

Для варенья можно использовать любой кизил: дикорастущий и садовый. В садовых сортах косточка меньше, а ягоды более мясистые.

Варенье лучше варить только из свежих и полностью созревших ягод. Время их созревания с августа по октябрь.

Ягоды темно-бордового цвета сладкие и мясистые, из них получается вкусное варенье.

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Как правильно подготовить кизил

Плоды перебрать, удалить плодоножки.

Отваривать ягоды лучше в эмалированной посуде или из нержавеющей стали. Она должна быть невысокой и широкий, для равномерного прогревания.

Чтобы кизил оставался целым, его можно замочить в содовом растворе: десертная ложка соды на 1 литр воды. Замочить на 2 часа.

Для зимней заготовки вместо воды можно добавить сухое красное или белое вино.

Чтобы плоды были красивыми их нужно опустить в горячую воду и в ней подержать ягоды 5 минут.

Варенье из кизила

Ингредиенты:

кизил – 1 кг

сахар – 800 г

вода – 1 стакан

Способ приготовления:

Ягоды перебрать и промыть. Поместить в кастрюлю, засыпать сахаром и залить водой. Варить на большом огне до кипения, помешивать. После закипания уменьшить огонь и варить еще 5 минут. Снять пену ложкой. Простерилизовать банки, разлить варенье и закатать чистыми крышками. Тару перевернуть, накрыть теплым одеялом. Дождаться полного охлаждения.

Перевернуть тару, поставив ее на крышку, и укутать теплым одеялом.

Оставить до полного остывания.

Наливка из кизила

Ингредиенты:

ягоды кизила – 0,5 кг

самогон (спирт 40-45%, водка, коньяк) – 1 литр

сахар (мед) – 50-150 грамм (необязательно).

Количество сахара (меда) можно менять по вкусу или вовсе от него отказаться. Если используется самогон, он должен быть без противного запаха, иначе характерный кизиловый аромат пропадет.

Способ приготовления:

Помытые, очищенные от плодоножек, веточек и листочков ягоды сложить в банку для настаивания. Растолочь кизил деревянной скалкой до состояния каши. Влить в банку алкогольную основу. Перемешать, закрыть крышкой. Оставить на 15-20 дней в темном месте при комнатной температуре. Встряхивать каждые 3-4 дня. Процедить через двойной слой марли, отжать жмых. Добавить сахар, перемешать. Закрыть крышкой. Оставить на 5-7 дней в темном прохладном месте. Раз в сутки встряхивать. Если наливка из кизила вышла мутной, нужно процедить напиток через вату. Разлить в бутылки для хранения, герметично закрыть. При хранении в темном месте срок годности до 5-ти лет.

Соус с кизила

Ингредиенты:

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кизил – 1 кг

сахар – 1,5 ст.л.

аджика – 1, 5 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кизил помыть, выложить в кастрюлю и залить кипятком. Много воды не нужно, только чтобы ягоды были покрыты. Проварить ягоды 10 минут. Ягоды откинуть на дуршлаг или сито. Поставить дуршлаг над кастрюлей, в которой будет вариться соус, и растолочь, затем перетереть руками. В полученную массу добавить сахар, черный молотый перец и аджику. Можно добавить соль по вкусу. На среднем огне довести массу до кипения, постоянно помешивая. Разложить по стерильным стеклянным банкам, закрыть крышками.

Если нет готовой абхазской аджики, можно просто добавить специи по вкусу: молотый кориандр, острый красный перец, шафран, копченую паприку, хмели-сунели.

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