Что приготовить из остатков бисквита: 4 варианта вкусных угощений

Кто же не любит вкусный бисквит, да еще с ягодной прослойкой и воздушным кремом. Главная проблема этого угощения в том, что он не всегда получается воздушным, пышным и легким из-за несоблюдения правил приготовления или из-за некачественных продуктов, но, если все сделать правильно – вы получите отличный, вкусный десерт.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась в Instagram 4 вариантами вкусных угощений из остатков бисквита, которые могут даже стать отдельным десертом.

1. Смело можно сделать из остатков бисквита крошку и задекорировать красиво торты, например, "Сметанник", "Красный бархат".

Видео дня

2. Можно также из бисквитной крошки приготовить вкуснейший английский десерт с ягодами в стаканчике – трайфл.

Готовится он элементарно, достаточно лишь переложить кусочки оставшегося бисквита слоями со сливочным или заварным кремом и красиво украсить ягодами, а еще можно полить джемом.

3. Вкусно пирожное из детства – "Картошка"

Готовится оно очень просто – достаточно взять обрезки бисквита, сделать из них крошку, добавить сливочное масло, сгущенное молоко и какао-порошок, все тщательно перемешать и руками сформировать шарики, отправить их на пару часов в холодильник и у вас готово отличное угощение для чаепития.

4. Детские тортики на палочках – кейк-попс

Бисквитные остатки могут стать отличной основой для детских мини-тортиков на палочке – кейк-попсов в виде милых сердечек и шариков.

Готовятся они очень просто и быстро, вам достаточно всего лишь – покрошить остатки бисквита, добавить сливочное масло, шоколад, сгущенку, все тщательно перемешать, сформировать руками любую фигурку на ваш вкус, прикрепить палочку, присыпать орехами или кондитерской посыпкой и отправить на пару часов в холодильник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сварить вкусное домашнее варенье из шелковицы так, чтобы оно было ароматным и густым.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного бисквита микрю с карамельным кремом.