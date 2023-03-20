Компот – напиток, который закатывают в банки и хранят на зиму. Варится он из разных ягод и фруктов, поэтому нужно учитывать особенности каждого из ингредиентов, чтобы сварить его действительно вкусно.

Несмотря на то, что готовится напиток максимально просто, нередко бывает так, что банки вздуваются, а содержимое темнеет. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему так происходит и можно ли каким-то образом спасти такую банку.

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Вздутие банки с компотом свидетельствует о том, что содержимое в таре испортилось. Проще говоря, не была проведена надлежащая стерилизация, и во время нее не все микроорганизмы были уничтожены. Таким образом, они продолжают свою жизнедеятельность и размножаются внутри банки.

Можно ли пить компот, если вздулась банка?

Специалисты говорят, что в большинстве таких случаев пить компот категорически запрещено. Особенно, если он хранился несколько месяцев. За это время в нем могли размножиться опасные организмы, которые в дальнейшем вызовут пищевое отравление.

Если вы заметили признаки порчи компота через два-три дня после закатки, его можно переварить, соблюдая всех правил стерилизации.

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