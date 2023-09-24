Такое печенье имеет достаточно много названий: "Ежики", "Трюфель", "Золотая нива" и, конечно же, "Каштаны". Для многих людей такой десерт – это приятное впечатление из детства. Шарики из очень нежного и мягкого теста обваливаются в измельченной вафле – таким образом получается отличное дополнение к чаю.

Идея приготовления культового печенья "Каштаны" опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram. Такое блюдо отлично хранится в холодильнике.

Ингредиенты для шаров:

5 круто сваренных желтков охлажденных

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1 пачка мягкого сливочного маргарина или масла (250 г)

3 столовые ложки майонеза или сметаны

350 г просеянной муки

вафли 3-4 пачки

Способ приготовления:

1. Замесить тесто и формировать шарики из 1/4 грецкого орешка в середине. Внутрь можно положить вишенку.

2. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

3. Охладить.

4. Потереть 3-4 пачки вафель не очень мелко.

Ингредиенты для приготовления помадки:

6 столовых ложек молока

3 столовые ложки какао

100 г масла

1 стакан сахара (варить 10-15 минут)

Способ приготовления:

1. Охлажденные шарики обмокнуть в горячей помадке.

2. Обвалять в потертых вафлях или в молотых орехах. Как вариант можно печенье обкатать в натертых кукурузных палочках.

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