Легендарное печенье "Каштаны": как приготовить популярный десерт
Такое печенье имеет достаточно много названий: "Ежики", "Трюфель", "Золотая нива" и, конечно же, "Каштаны". Для многих людей такой десерт – это приятное впечатление из детства. Шарики из очень нежного и мягкого теста обваливаются в измельченной вафле – таким образом получается отличное дополнение к чаю.
Идея приготовления культового печенья "Каштаны" опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram. Такое блюдо отлично хранится в холодильнике.
Ингредиенты для шаров:
- 5 круто сваренных желтков охлажденных
- 1 пачка мягкого сливочного маргарина или масла (250 г)
- 3 столовые ложки майонеза или сметаны
- 350 г просеянной муки
- вафли 3-4 пачки
Способ приготовления:
1. Замесить тесто и формировать шарики из 1/4 грецкого орешка в середине. Внутрь можно положить вишенку.
2. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
3. Охладить.
4. Потереть 3-4 пачки вафель не очень мелко.
Ингредиенты для приготовления помадки:
- 6 столовых ложек молока
- 3 столовые ложки какао
- 100 г масла
- 1 стакан сахара (варить 10-15 минут)
Способ приготовления:
1. Охлажденные шарики обмокнуть в горячей помадке.
2. Обвалять в потертых вафлях или в молотых орехах. Как вариант можно печенье обкатать в натертых кукурузных палочках.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: