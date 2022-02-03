Как приготовить печенье "Гусиные лапки": идеей поделилась Лилия Цвет
Такое печенье особенно любят дети. Это не удивительно, ведь оно очень хрустящие, сладкое и очень ароматное. Удобная треугольная форма позволяет взять эту выпечку с собой на работу или угостить родных. В основе теста много кисломолочного сыра, поэтому оно получается очень нежным и пышным.
Идеей приготовления поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
творог – 400 г
масло – 200 г
мука – 320 г +/- 30 г
разрыхлитель – 1 ч.л.
сахар для панировки – 100 г
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавить мягкое масло или маргарин, растереть ложкой.
2. Засыпать просеянную муку, разрыхлитель и замесить тесто. Оно должно получиться густым и эластичным.
3. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 1 час.
4. Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто толщиной не более 0,5 см.
5. Вырезать большие кружочки по форме 10 см в диаметре.
6. Запанировать кружочек в сахаре, сложить пополам, снова запанировать. Еще раз сложить формируя треугольник.
7. Выложить печенье на застеленную пергаментом форму на расстоянии друг от друга.
8. Выпекать печенье при 170 градусах примерно 30-40 минут.
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