Как приготовить печенье 'Гусиные лапки': идеей поделилась Лилия Цвет

Такое печенье особенно любят дети. Это не удивительно, ведь оно очень хрустящие, сладкое и очень ароматное. Удобная треугольная форма позволяет взять эту выпечку с собой на работу или угостить родных. В основе теста много кисломолочного сыра, поэтому оно получается очень нежным и пышным.

Идеей приготовления поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 400 г

масло – 200 г

мука – 320 г +/- 30 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар для панировки – 100 г

Видео дня

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить мягкое масло или маргарин, растереть ложкой.

2. Засыпать просеянную муку, разрыхлитель и замесить тесто. Оно должно получиться густым и эластичным.

3. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 1 час.

4. Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто толщиной не более 0,5 см.

5. Вырезать большие кружочки по форме 10 см в диаметре.

6. Запанировать кружочек в сахаре, сложить пополам, снова запанировать. Еще раз сложить формируя треугольник.

7. Выложить печенье на застеленную пергаментом форму на расстоянии друг от друга.

8. Выпекать печенье при 170 градусах примерно 30-40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :