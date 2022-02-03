Как приготовить печенье "Гусиные лапки": идеей поделилась Лилия Цвет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
842
Как приготовить печенье 'Гусиные лапки': идеей поделилась Лилия Цвет

Такое печенье особенно любят дети. Это не удивительно, ведь оно очень хрустящие, сладкое и очень ароматное. Удобная треугольная форма позволяет взять эту выпечку с собой на работу или угостить родных. В основе теста много кисломолочного сыра, поэтому оно получается очень нежным и пышным.

Идеей приготовления поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет на своей странице в Instagram.

Рецепт печенья "Гусиные лапки"

Ингредиенты:

творог – 400 г

  • масло – 200 г

  • мука – 320 г +/- 30 г

  • разрыхлитель – 1 ч.л.

  • сахар для панировки – 100 г

Сыр для печенья
Видео дня

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить мягкое масло или маргарин, растереть ложкой.

2. Засыпать просеянную муку, разрыхлитель и замесить тесто. Оно должно получиться густым и эластичным.

Готовое тесто для печенья

3. Накрыть пищевой плёнкой и поставить в холодильник на 1 час.

4. Рабочую поверхность присыпать мукой, раскатать тесто толщиной не более 0,5 см.

Раскачка теста

5. Вырезать большие кружочки по форме 10 см в диаметре.

6. Запанировать кружочек в сахаре, сложить пополам, снова запанировать. Еще раз сложить формируя треугольник.

Технология формирования печенья

7. Выложить печенье на застеленную пергаментом форму на расстоянии друг от друга.

Выкладывание изделий на противень

8. Выпекать печенье при 170 градусах примерно 30-40 минут.

Выпекание сладкого печенья

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Обращение коллектива OBOZREVATEL

Сейчас мы готовим

Все рецепты