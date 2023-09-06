Тушеные баклажаны на скорую руку в сковороде: с чем соединить сезонный овощ
Чтобы долго не думать, что же приготовить из баклажанов – просто их потушите. Это вы сделаете очень быстро, без лишних усилий. В составе такого блюда могут быть только овощи – но оно получится максимально сытным.
Идея приготовления тушеных баклажанов на сковородке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Кроме баклажанов здесь также есть и другие сезонные овощи, которые придадут особую пикантность.
Ингредиенты:
- лук
- морковь
- перец сладкий
- баклажаны
- томаты
- чеснок
- петрушка
Способ приготовления:
1. Нарезать баклажаны и замочить их в соленой воде на 20 минут.
2. Обжарить лук и морковь.
3. Отдельно обжарить перец и баклажаны
4. Натереть томаты.
5. Соединить все овощи вместе и залить томатами.
6. Добавить специи и тушить на маленьком огне под крышкой 20 минут.
7. Натереть чеснок и добавить петрушку и еще 5 минут тушить.
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