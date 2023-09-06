Чтобы долго не думать, что же приготовить из баклажанов – просто их потушите. Это вы сделаете очень быстро, без лишних усилий. В составе такого блюда могут быть только овощи – но оно получится максимально сытным.

Идея приготовления тушеных баклажанов на сковородке опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Кроме баклажанов здесь также есть и другие сезонные овощи, которые придадут особую пикантность.

Видео дня

Ингредиенты:

лук

морковь

перец сладкий

баклажаны

томаты

чеснок

петрушка

Способ приготовления:

1. Нарезать баклажаны и замочить их в соленой воде на 20 минут.

2. Обжарить лук и морковь.

3. Отдельно обжарить перец и баклажаны

4. Натереть томаты.

5. Соединить все овощи вместе и залить томатами.

6. Добавить специи и тушить на маленьком огне под крышкой 20 минут.

7. Натереть чеснок и добавить петрушку и еще 5 минут тушить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: