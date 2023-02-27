Творожные кексы с манкой

Если привычные сырники и запеканка вам уже надоели, существует прекрасная альтернатива – творожные кексы. В основе десерта – домашний творог, яйца и подсластитель. Чтобы они были пышными и воздушными, добавьте в тесто манку. По желанию можно дополнить кексы ягодами.

Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных кексов.

Ингредиенты:

творог 9% – 500 г

яйца – 2 шт

манная крупа – 2 ст. л.

мед – 2 ч. л.

ванилин

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать ложкой или взбить блендером до однородности.

Видео дня

2. Получившуюся массу выложить в силиконовые формочки.

3. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: