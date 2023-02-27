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Невероятные творожные кексы с манкой: вместо сырников и запеканки
Если привычные сырники и запеканка вам уже надоели, существует прекрасная альтернатива – творожные кексы. В основе десерта – домашний творог, яйца и подсластитель. Чтобы они были пышными и воздушными, добавьте в тесто манку. По желанию можно дополнить кексы ягодами.
Фудблогер Анастасия с ником healthydemure на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных кексов.
Ингредиенты:
- творог 9% – 500 г
- яйца – 2 шт
- манная крупа – 2 ст. л.
- мед – 2 ч. л.
- ванилин
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать ложкой или взбить блендером до однородности.
2. Получившуюся массу выложить в силиконовые формочки.
3. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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