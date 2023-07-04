Бейгли – это пышные кольца из творожного теста. После выпечки их нужно просто разрезать и положить любую любимую начинку. Так ваши завтраки будут сытными и достаточно разнообразными, если каждый раз внутрь класть разные компоненты.

Идея приготовления сырных бейглов для вкусного завтрака опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. На приготовление вы потратите максимум 25 минут.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 180 г

яйцо 1 шт + желток для смазки

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твердый сыр – 100 г

мука – 100 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

зелень

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешайте до однородной массы.

2. Разделить тесто на две части.

3. Сделать колбаску и сформовать кольцо.

4. Смазать желтком.

5. По желанию присыпать кунжутом.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут до золотой корочки.

7. Начинка может быть совершенно разная: можно смазать сливочным сыром, добавить огурец/авокадо/креветки или красную рыбу, жареное яйцо, листья салата.

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