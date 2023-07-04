Сытные творожные бейглы на завтрак: подойдет любая начинка
Бейгли – это пышные кольца из творожного теста. После выпечки их нужно просто разрезать и положить любую любимую начинку. Так ваши завтраки будут сытными и достаточно разнообразными, если каждый раз внутрь класть разные компоненты.
Идея приготовления сырных бейглов для вкусного завтрака опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. На приготовление вы потратите максимум 25 минут.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 180 г
- яйцо 1 шт + желток для смазки
- твердый сыр – 100 г
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
- зелень
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешайте до однородной массы.
2. Разделить тесто на две части.
3. Сделать колбаску и сформовать кольцо.
4. Смазать желтком.
5. По желанию присыпать кунжутом.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут до золотой корочки.
7. Начинка может быть совершенно разная: можно смазать сливочным сыром, добавить огурец/авокадо/креветки или красную рыбу, жареное яйцо, листья салата.
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