Для того чтобы сохранить клубнику на зиму, ее можно не только заморозить, но и приготовить густой домашний джем. Важно, что в процессе приготовления заготовки не обязательно использовать загустители или желатин. Важно просто знать нужные пропорции.

Редакция FoodOboz выбрала и поделится с вами удачным рецептом густого клубничного джема на зиму, который готовится без загустителей и желатина.

Ингредиенты:

клубника – 1,5 кг

сахар – 300 г

сок лимона – 1\2 шт

Способ приготовления:

Видео дня

1. Сначала подготовить клубнику: ее нужно промыть, отрезать плодоножку и порезать четвертинками. Переложить в кастрюлю.

2. К клубнике нужно выжать сок лимона, добавить сахар. Перемешать и оставить в таком виде на 20 минут, чтобы ягодки пустили сок. Через 20 минут нужно несколько раз перемешать.

3. На этом этапе следует поставить кастрюлю на большой огонь и довести до кипения. С момента закипания нужно варить 30-35 минут, постоянно помешивая.

Важно: в процессе приготовления не нужно снимать пенку. Они служат так называемым загустителем.

4. Готовый джем разлить в стерилизованные банки, закатать крышками и оставить до полного застывания. После – хранить джем в холодильнике. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: