Домашняя клубничная настойка на водке: как правильно готовить напиток

Клубника – отличный ингредиент не только для выпечки и десертов, но и вкусной настойки. Ее очень легко приготовить в домашних условиях на водке, спирте или даже самогоне. Выйдет натуральный спиртной напиток со стойким сладким ароматом.

Фудблогер Наталья Цукат (Natali Tsukat) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней клубничной настойки, которая будет готова уже через 3-5 дней.

Ингредиенты:

клубника – 300 г

перец чили – 1\3 шт

сахар – 150 г

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лимонная кислота – 3 ч. л.

водка – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику, помыть, оторвать хвостики и порезать средними кусками. Перевести в чистую литровую банку.

2. Далее помыть и порезать чили кружочками. Добавить к клубнике.

3. Насыпать в банку сахар и лимонную кислоту.

4. Залить все водкой. Закрыть банку капроновой крышкой и хорошо встряхнуть. Далее оставить банку в темном холодном месте и настаивать там будущую настойку 3-5 дней.

5. Когда пройдет отведенное время, процедить настойку через сито и можно пить. Готово!

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