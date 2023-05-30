Домашняя клубничная настойка на водке: как правильно готовить напиток
Клубника – отличный ингредиент не только для выпечки и десертов, но и вкусной настойки. Ее очень легко приготовить в домашних условиях на водке, спирте или даже самогоне. Выйдет натуральный спиртной напиток со стойким сладким ароматом.
Фудблогер Наталья Цукат (Natali Tsukat) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашней клубничной настойки, которая будет готова уже через 3-5 дней.
Ингредиенты:
- клубника – 300 г
- перец чили – 1\3 шт
- сахар – 150 г
- лимонная кислота – 3 ч. л.
- водка – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить клубнику, помыть, оторвать хвостики и порезать средними кусками. Перевести в чистую литровую банку.
2. Далее помыть и порезать чили кружочками. Добавить к клубнике.
3. Насыпать в банку сахар и лимонную кислоту.
4. Залить все водкой. Закрыть банку капроновой крышкой и хорошо встряхнуть. Далее оставить банку в темном холодном месте и настаивать там будущую настойку 3-5 дней.
5. Когда пройдет отведенное время, процедить настойку через сито и можно пить. Готово!
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