Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

Вареники получатся сочными, пышными и объемными, если готовить их на пару. А если у вас нет специального девайса – это не проблема, ведь можно воспользоваться сковородкой и марлей. Чтобы тесто было нежным, его следует готовить именно на молоке.

Идея приготовления паровых вареников на молоке с дрожжами опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instgram.

Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

Ингредиенты для теста:

  • 500 мл теплого молока
  • 50 г живых дрожжей
  • 1,5 ч л соли
  • 2 ст.л сахара
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  • 2 ст.л растительного масла
  • 800-900 г +- муки

Ингредиенты для творожной начинки:

Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными
  • 400 г творога 9%
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 100 г изюма
  • 1 яйцо
  • 1 ст л крахмала

Способ приготовления начинки:

Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

1. Сыр, сахар, яйца, ванильный сахар, крахмал взбить блендером.

2. Изюм предварительно промыть горячей водой и просушить.

3. Добавить в творог.

Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

Ингредиенты для жареной капусты:

  • 500 г свежей капусты
  • 1 луковица
  • 1 маленькая морковь
  • масло, соль, перец
Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

Способ приготовления капусты:

1. Капусту свежую мелко порезать.

2. Жарить на растительном масле 10 минут под крышкой.

Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

3. Периодически помешивать.

4. Затем добавить порезанный лук и натертую морковь.

5. Посолить, поперчить и жарить до готовности еще 10-15 минут.

Ингредиенты для мясной начинки:

  • 150 г копченой свинной грудки
  • 1 большой лук
  • соль, перец

Способ приготовления:

Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными

1. Пожарить сначала грудку, тогда с ней же лук до готовности, посолить и поперчить по вкусу.

2. При подаче нужно поливать вареники растопленным сливочным маслом с сахаром.

Способ приготовления теста:

1. В теплое молоко добавить соль, сахар, дрожжи, масло и муку (просеянную). Муку нужно засыпать постепенно.

2. Тесто должно быть эластичным и мягким, его нужно накрыть миской и отдохнуть 5 минут.

3. В это время подготовить пароварку или сковороду с марлей и крышкой.

4. Тесто разделить на кусочки примерно по 50 г.

5. Отправлять вареники вариться партиями.

6. Варить 7 минут под крышкой.

7. Если вареники поменьше – варить 5 минут. Пока первая партия варится – можно слепить.

8. Готовые вареники с творогом полить растопленным маслом и посыпать сахаром.

9. Вареники с капустой тоже полить маслом и добавить зажарку из копченой грудки и лука. Еще в конце добавить свежий укроп.

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