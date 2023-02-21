Вареники получатся сочными, пышными и объемными, если готовить их на пару. А если у вас нет специального девайса – это не проблема, ведь можно воспользоваться сковородкой и марлей. Чтобы тесто было нежным, его следует готовить именно на молоке.

Идея приготовления паровых вареников на молоке с дрожжами опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instgram.

Ингредиенты для теста:

500 мл теплого молока

50 г живых дрожжей

1,5 ч л соли

2 ст.л сахара

Видео дня

2 ст.л растительного масла

800-900 г +- муки

Ингредиенты для творожной начинки:

400 г творога 9%

100 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г изюма

1 яйцо

1 ст л крахмала

Способ приготовления начинки:

1. Сыр, сахар, яйца, ванильный сахар, крахмал взбить блендером.

2. Изюм предварительно промыть горячей водой и просушить.

3. Добавить в творог.

Ингредиенты для жареной капусты:

500 г свежей капусты

1 луковица

1 маленькая морковь

масло, соль, перец

Способ приготовления капусты:

1. Капусту свежую мелко порезать.

2. Жарить на растительном масле 10 минут под крышкой.

3. Периодически помешивать.

4. Затем добавить порезанный лук и натертую морковь.

5. Посолить, поперчить и жарить до готовности еще 10-15 минут.

Ингредиенты для мясной начинки:

150 г копченой свинной грудки

1 большой лук

соль, перец

Способ приготовления:

1. Пожарить сначала грудку, тогда с ней же лук до готовности, посолить и поперчить по вкусу.

2. При подаче нужно поливать вареники растопленным сливочным маслом с сахаром.

Способ приготовления теста:

1. В теплое молоко добавить соль, сахар, дрожжи, масло и муку (просеянную). Муку нужно засыпать постепенно.

2. Тесто должно быть эластичным и мягким, его нужно накрыть миской и отдохнуть 5 минут.

3. В это время подготовить пароварку или сковороду с марлей и крышкой.

4. Тесто разделить на кусочки примерно по 50 г.

5. Отправлять вареники вариться партиями.

6. Варить 7 минут под крышкой.

7. Если вареники поменьше – варить 5 минут. Пока первая партия варится – можно слепить.

8. Готовые вареники с творогом полить растопленным маслом и посыпать сахаром.

9. Вареники с капустой тоже полить маслом и добавить зажарку из копченой грудки и лука. Еще в конце добавить свежий укроп.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: