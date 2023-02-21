Дрожжевые вареники на пару: всегда получаются пышными
Вареники получатся сочными, пышными и объемными, если готовить их на пару. А если у вас нет специального девайса – это не проблема, ведь можно воспользоваться сковородкой и марлей. Чтобы тесто было нежным, его следует готовить именно на молоке.
Идея приготовления паровых вареников на молоке с дрожжами опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instgram.
Ингредиенты для теста:
- 500 мл теплого молока
- 50 г живых дрожжей
- 1,5 ч л соли
- 2 ст.л сахара
- 2 ст.л растительного масла
- 800-900 г +- муки
Ингредиенты для творожной начинки:
- 400 г творога 9%
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г изюма
- 1 яйцо
- 1 ст л крахмала
Способ приготовления начинки:
1. Сыр, сахар, яйца, ванильный сахар, крахмал взбить блендером.
2. Изюм предварительно промыть горячей водой и просушить.
3. Добавить в творог.
Ингредиенты для жареной капусты:
- 500 г свежей капусты
- 1 луковица
- 1 маленькая морковь
- масло, соль, перец
Способ приготовления капусты:
1. Капусту свежую мелко порезать.
2. Жарить на растительном масле 10 минут под крышкой.
3. Периодически помешивать.
4. Затем добавить порезанный лук и натертую морковь.
5. Посолить, поперчить и жарить до готовности еще 10-15 минут.
Ингредиенты для мясной начинки:
- 150 г копченой свинной грудки
- 1 большой лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Пожарить сначала грудку, тогда с ней же лук до готовности, посолить и поперчить по вкусу.
2. При подаче нужно поливать вареники растопленным сливочным маслом с сахаром.
Способ приготовления теста:
1. В теплое молоко добавить соль, сахар, дрожжи, масло и муку (просеянную). Муку нужно засыпать постепенно.
2. Тесто должно быть эластичным и мягким, его нужно накрыть миской и отдохнуть 5 минут.
3. В это время подготовить пароварку или сковороду с марлей и крышкой.
4. Тесто разделить на кусочки примерно по 50 г.
5. Отправлять вареники вариться партиями.
6. Варить 7 минут под крышкой.
7. Если вареники поменьше – варить 5 минут. Пока первая партия варится – можно слепить.
8. Готовые вареники с творогом полить растопленным маслом и посыпать сахаром.
9. Вареники с капустой тоже полить маслом и добавить зажарку из копченой грудки и лука. Еще в конце добавить свежий укроп.
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