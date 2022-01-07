Как приготовить пышные вареники на пару: делимся секретами идеального теста

Одним из самых популярных блюд, которое принято готовить к Рождеству, являются вареники. Домашние, ароматные, с любимой начинкой – что может быть лучше. И для того, чтобы блюдо получилось пышное и сочное, готовить его нужно по специальной технологии.

Какое тесто лучше подходит для вареников, чем начинить и как приготовить на пару в домашних условиях, рассказала детская писательница и блогер Татуся Бо на своей странице в Facebook.

Технология приготовления теста на воде

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1. Теплую питьевую воду вылить в болҗшую миску (0,5 л).

2. Добавить 25-30 г прессованных дрожжей, половину столовой ложки сахара, пол чайной ложки соли, одну чайную ложку соды и две столовых ложки масла.

3. Все хорошо размешать, высыпать 3 стакана просеянной белой муки.

4. Вымешивая, добавлять постепенно муку (сколько возьмет тесто).

5. Хорошо вымешанное тесто на вареники должно быть нежным, гладким, пышным и не приставать к рукам.

Второй вариант теста – на простокваше или на кефире:

1. К теплой, комнатной температуре кефира или простокваши (0,5 л) добавить пол чайной ложки соли, чайную ложку соды и муки примерно до килограмма.

2. Замесить пышное тесто.

3. Сформировать вареники с любимой начинкой.

4. Готовые изделия выложить на сетку или марлю, сверху накрыть крышкой или сковородкой.

5. Проварить на пару 6-7 минут.

6. Для подачи лучше подходит глиняная макитра.

7. На дно положить масло, сметану или зажарку, хорошо перетряхнуть, накрыть полотенцем.

Какую начинку выбрать

Соленая начинка должна преобладать по вкусу над тестом, тогда блюдо получится более сытным и не будет казаться постным.

Тушеная капуста

Чтобы она была действительно вкусной, в конце тушения стоит добавить несколько ложек молока.

Маковая начинка

Мак нужно хорошо пропарить и перетереть. Он очень хорошо сочетается с вишнями и карамелизированными яблоками.

Изысканная сладкая начинка

Такое сочетание точно удивит гостей. Грушу нужно протушить на масле, смешать с горгонзолой.

Картофельная начинка

Чтобы блюдо не было обычным, картофель следует смешать с сыром, добавить шпинат.

Как правильно варить

1. Чтобы вареники были пышными и нежными, их следует готовить на пару.

2. Нужно выбрать достаточно широкую кастрюлю с высокой крышкой.

3. В нее влить воды на половину.

4. Сверху туго завязать слой марли. Можно не завязывать узелок, а просто закрепить резинкой.

5. Воду вскипятить, положить готовые изделия.

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