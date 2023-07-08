Свежие абрикосы – это отличный ингредиент для выпечки, десертов, компотов и даже наливок. А вот на зиму из таких фруктов лучше всего готовить джем. Не обязательно использовать разные загустители, достаточно лишь знать правильные пропорции.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом густого абрикосового джема без загустителей, желатина и пектина.

Ингредиенты:

абрикосы

сахар

лимонная кислота + ваниль

Пропорции абрикосов и сахара 1:1.

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Способ приготовления:

1. Сначала подготовить абрикосы, перемыть их, достать косточки и порезать на 4 части.

2. Подготовленные абрикосы засыпать сахаром и оставить в таком виде на несколько часов, чтобы фрукты пустили сок.

3. Когда пройдет несколько часов поставить тару с абрикосами на огонь. Довести до кипения, снять с плиты и процедить через сито массу.

4. Получившуюся массу снова поставить на огонь, варить до загустения, добавив лимонную кислоту и ваниль.

5. Горячий джем разлить в стерильные банки и закатать стерильными крышками. Готово!

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