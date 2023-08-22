Рогалики с маком: как приготовить ароматную и хрустящую выпечку за 30 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Рогалики с маком: как приготовить ароматную и хрустящую выпечку за 30 минут

Рогалики – это простая домашняя выпечка к чаю. Их можно готовить с разными начинками и теста. Правда, лучшим считается дрожжевое – оно хорошо вырастает, получается мягким, пышным и очень ароматным.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт рогаликов с маком.

Рецепт рогаликов с маком

Ингредиенты:

  • молоко – 125 мл
  • свежие дрожжи – 50 г
  • яйца – 1 шт
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • масло сливочное\маргарин – 125 г
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  • мука – 400 г
  • маковая начинка – 400 г
  • масло растительное и сахар дополнительно

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно в теплое молоко добавить соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку. Все перемешать до состояния однородного, эластичного теста.

Тесто для рогаликов

2. Готовое тесто сразу раскатать в платы и порезать в виде треугольников.

3. На каждый треугольник выложить маковую начинку и завернуть в рогалик.

4. Каждый рогалик дополнительно погрузить в масло и сахар для хрустящей корочки. Выложить на противень.

Рогалики с маком

5. Запекать при температуре 190 градусов 10 минут, затем еще 10 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!

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