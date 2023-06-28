Малосольные огурцы – одна из любимых закусок на ежедневный и праздничный стол. Их можно приготовить просто с любимыми специями и зеленью, а также дополнить чесноком и хреном – это придаст закуске пикантный вкус.

Фудблогер Инна Каланча (inna_kalancha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных огурцов в банке и рассказала удачные пропорции на 3-литровую тару.

Ингредиенты:

огурцы

каменная соль – 3 ст. л.

чеснок – 4-5 зубчиков

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корень хрена – 4-5 шт.

укроп соцветия – 2-3 шт.

листья винограда листья хрена – 2-3 шт.

острый стручковый перец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Предварительно залить огурцы холодной водой и дать постоять несколько часов.

2. Чеснок порезать пополам, также порезать перец.

3. На дно банки выложить листья хрена, укроп, 3-5 кусков чеснока, корень хрена, несколько кусков острого перца.

4. Наполнить банку огурцами до половины.

5. Наверх выложить несколько кусков чеснока, корень хрена, острый перец и до конца наполнить банку огурцами.

6. Сверху выложить оставшиеся чеснока, хрена, острого перца. Накрыть листьями хрена, укропом и листиком винограда.

7. Отдельно в емкости объемом 1 л развести соль в холодной воде. Перемешать до растворения соли.

8. Залить рассолом огурцы. Оставить на 2 дня солиться. Если будут готовы – поставить и хранить в холодильнике.

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