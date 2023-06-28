Хрустящие малосольные огурцы за 2 суток: пропорции на 3-литровую банку
Малосольные огурцы – одна из любимых закусок на ежедневный и праздничный стол. Их можно приготовить просто с любимыми специями и зеленью, а также дополнить чесноком и хреном – это придаст закуске пикантный вкус.
Фудблогер Инна Каланча (inna_kalancha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных огурцов в банке и рассказала удачные пропорции на 3-литровую тару.
Ингредиенты:
- огурцы
- каменная соль – 3 ст. л.
- чеснок – 4-5 зубчиков
- корень хрена – 4-5 шт.
- укроп соцветия – 2-3 шт.
- листья винограда листья хрена – 2-3 шт.
- острый стручковый перец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Предварительно залить огурцы холодной водой и дать постоять несколько часов.
2. Чеснок порезать пополам, также порезать перец.
3. На дно банки выложить листья хрена, укроп, 3-5 кусков чеснока, корень хрена, несколько кусков острого перца.
4. Наполнить банку огурцами до половины.
5. Наверх выложить несколько кусков чеснока, корень хрена, острый перец и до конца наполнить банку огурцами.
6. Сверху выложить оставшиеся чеснока, хрена, острого перца. Накрыть листьями хрена, укропом и листиком винограда.
7. Отдельно в емкости объемом 1 л развести соль в холодной воде. Перемешать до растворения соли.
8. Залить рассолом огурцы. Оставить на 2 дня солиться. Если будут готовы – поставить и хранить в холодильнике.
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