Вкуснее огурцов: как приготовить малосольные кабачки за 15 минут
Кабачки можно мариновать на зиму или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к столу. В таком случае ее следует дополнить пикантными специями, добавить чеснок и зелень. Кабачки получаются очень хрустящими и даже вкуснее огурцов.
Фудблогер Наталья Жук (nataliia_zhuk_cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных маринованных кабачков с чесноком за 15 минут.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- соль – 0,5 ч. л.
- перец
- прованские травы – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала помыть и порезать кабачки брусочками.
2. Порезанные кабачки переложить в пакет, добавить соль, перец, прованские травы, сахар, лимонный сок или яблочный уксус.
3. Выжать к общей массы чеснок через пресс и добавить масло. Все тщательно перемешать.
4. Плотно закрыть пакет и оставить его в холодильнике на 15 минут. После этого выложить на тарелку и подавать к столу. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: