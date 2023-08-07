Вкуснее огурцов: как приготовить малосольные кабачки за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Вкуснее огурцов: как приготовить малосольные кабачки за 15 минут

Кабачки можно мариновать на зиму или приготовить закуску быстрого приготовления и сразу подавать к столу. В таком случае ее следует дополнить пикантными специями, добавить чеснок и зелень. Кабачки получаются очень хрустящими и даже вкуснее огурцов.

Фудблогер Наталья Жук (nataliia_zhuk_cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом малосольных маринованных кабачков с чесноком за 15 минут.

Рецепт малосольных кабачков с чесноком

Ингредиенты:

  • кабачки – 600 г
  • соль – 0,5 ч. л.
  • перец
  • прованские травы – 1 ч. л.
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  • сахар – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 2 ст. л.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала помыть и порезать кабачки брусочками.

Как замариновать кабачки

2. Порезанные кабачки переложить в пакет, добавить соль, перец, прованские травы, сахар, лимонный сок или яблочный уксус.

3. Выжать к общей массы чеснок через пресс и добавить масло. Все тщательно перемешать.

Малосольные кабачки быстрого приготовления

4. Плотно закрыть пакет и оставить его в холодильнике на 15 минут. После этого выложить на тарелку и подавать к столу. Приятного аппетита!

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