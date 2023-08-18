Как закрыть компот из яблок "Папировка" на зиму: лучший рецепт
Яблочный компот – это отличная заготовка из яблок на зиму. Напиток готовится просто и не требует много ингредиентов. Для такого компота лучше выбирать сладкий сорт фруктов, подойдет "Белый налив" или "Паперовка". Следуя пропорциям, он получается в меру сладкий и с кислинкой.
В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы) в YouTube был опубликован рецепт яблочного компота из яблок "Паперовка".
Ингредиенты на 1 банку 3-литровую:
- яблоки
- сахар – 250 г
- лимонная кислота – 13 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала вымыть яблоки и сразу выложить их в чистые банки.
2. Банки с яблоками наполнить крутым кипятком. Накрыть каждую тару крышками и полотенцем. Оставить в таком виде на 30 минут.
3. Когда пройдет отведенное время, слить из банок вод в кастрюлю. Насыпать сахар в воду и поставить на огонь, довести до кипения.
4. В банку с яблоками насыпать кислоту и наполнить тару горячим сиропом.
5. Герметически закатать банку и перевернуть ее вверх дном. Накрыть тару полотенцем и оставить охлаждаться. Готово!
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