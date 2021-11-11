Почему творог нельзя есть на завтрак и кому он может навредить: ответ эксперта. Эксклюзив

Нутрициолог Алина Сапига рассказала о том, как удачно сочетать творог и кому следует ограничить его потребление.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт рассказала, почему нельзя есть этот продукт на завтрак.

По словам нутрициолога, творог не рекомендуется употреблять на завтрак как самостоятельное блюдо – имеет высокий инсулиновый индекс. И если на регулярной основе иметь в рационе такие завтраки, то есть высок риск получить инсулинорезистентность в будущем.

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Учитывая это, Алина Сапига рекомендует есть молочный продукт и блюда на его основе в качестве десерта.

Одними из самых популярных и лучших десертов являются сырники, разнообразные запеканки или просто сыр с медом и фруктами.

Если говорить о сыре на завтрак, то он может стать его небольшой частью – это должно быть соленое блюдо в сочетании с продуктами, которые имеют низкий инсулиновый индекс. Например, каша с овощами и зеленью или рулет с лавашем, сыром и зеленью.

В то же время, кисломолочный сыр не может заменить основной прием пищи. Как минимум потому, что сбалансированная тарелка должна включать в себя белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку. Но он может стать частью приёма пищи в качестве белково-жирового продукта.

Если говорить об основном приеме пищи, то удачным сочетанием будет:

Крупа по вашему вкусу

Творог – 100 г

Греческий йогурт (2% жирности) –1 ст. л.

Огурец

Перец болгарский

Петрушка

Таким образом, мы получим полноценное блюдо, где есть белки, жиры, углеводы и клетчатка.

Если говорить о десертах, то отличным вариантом будут сырники с бананом без сахара:

Творог (5% жирности) – 200 г

Банан – 1 шт

Яйца – 1 шт

Манная крупа или рисовая мука – 1 ст. л.

Ванильный сахар

Как добавляет эксперт, существует определенная категория людей, которым следует ограничить, а еще лучше исключить из рациона творог. В частности тем, кто обладает непереносимостью лактозы.

Следовательно, следует быть осторожным и соблюдать меру. В противном случае это может вызвать такие симптомы, как вздутие, диарею и расстройства желудка.

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