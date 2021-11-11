Почему творог нельзя есть на завтрак и кому он может навредить: ответ эксперта. Эксклюзив

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
3,5 т.
Почему творог нельзя есть на завтрак и кому он может навредить: ответ эксперта. Эксклюзив

Нутрициолог Алина Сапига рассказала о том, как удачно сочетать творог и кому следует ограничить его потребление.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт рассказала, почему нельзя есть этот продукт на завтрак.

По словам нутрициолога, творог не рекомендуется употреблять на завтрак как самостоятельное блюдо – имеет высокий инсулиновый индекс. И если на регулярной основе иметь в рационе такие завтраки, то есть высок риск получить инсулинорезистентность в будущем.

Лучшие творожные десерты: сырники, запеканка, творог с медом
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Учитывая это, Алина Сапига рекомендует есть молочный продукт и блюда на его основе в качестве десерта.

Одними из самых популярных и лучших десертов являются сырники, разнообразные запеканки или просто сыр с медом и фруктами.

Если говорить о сыре на завтрак, то он может стать его небольшой частью – это должно быть соленое блюдо в сочетании с продуктами, которые имеют низкий инсулиновый индекс. Например, каша с овощами и зеленью или рулет с лавашем, сыром и зеленью.

В то же время, кисломолочный сыр не может заменить основной прием пищи. Как минимум потому, что сбалансированная тарелка должна включать в себя белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку. Но он может стать частью приёма пищи в качестве белково-жирового продукта.

Каша с творогом может заменить основной прием пищи

Если говорить об основном приеме пищи, то удачным сочетанием будет:

  • Крупа по вашему вкусу

  • Творог – 100 г

  • Греческий йогурт (2% жирности) –1 ст. л.

  • Огурец

  • Перец болгарский

  • Петрушка

Таким образом, мы получим полноценное блюдо, где есть белки, жиры, углеводы и клетчатка.

Если говорить о десертах, то отличным вариантом будут сырники с бананом без сахара:

Сырники с бананом – отличный вариант в качестве десерта

  • Творог (5% жирности) – 200 г

  • Банан – 1 шт

  • Яйца – 1 шт

  • Манная крупа или рисовая мука – 1 ст. л.

  • Ванильный сахар

Как добавляет эксперт, существует определенная категория людей, которым следует ограничить, а еще лучше исключить из рациона творог. В частности тем, кто обладает непереносимостью лактозы.

Творог не рекомендуют есть тем, кто имеет непереносимость лактозы

Следовательно, следует быть осторожным и соблюдать меру. В противном случае это может вызвать такие симптомы, как вздутие, диарею и расстройства желудка.

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