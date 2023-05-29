Шарлотка – очень простой и универсальный пирог, который можно быстро приготовить к чаю. Но даже с такой элементарной выпечкой часто возникают проблемы. Тесто не поднимается, получается вязким. А начинка вообще распадается.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые портят вкус вашей шарлотки. На все эти моменты обязательно следует обратить внимание.

Непросеянная мука и не погашенная сода

Именно просеянная мука является залогом нежной и пышной шарлотки. Если вы добавите продукт прямо из пачки – выпечка получится вязкой и забитой. Что касается соды, то ее можно не шасить, если вы используете кислые сорта фруктов или готовите блюдо на кефире. Во всех остальных случаях это обязательно нужно делать.

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Ингредиенты неподходящей температуры

Чтобы все компоненты хорошо сбились, и масса получилась пышной – продукты должны быть комнатной температуры. Для этого их заранее нужно вынуть из холодильника. Только из ингредиентов правильной температуры получится однородное и в меру густое тесто.

Очень мягкие яблоки

Если у вас есть яблоки не первой свежести и вы решаете использовать их для шарлотки – это ошибочное решение. Для такого десерта нужно использовать свежие и хрустящие плоды. И желательно зеленые. Только они будут сохранять форму во время выпечки и останутся целыми. В противном случае – фрукты разлезутся и превратятся в кашу.

Очистка яблок

Кожуру из яблок для шарлотки не нужно снимать. Именно она сделает вашу выпечку очень ароматной. Также будет хранить все соки плодов.

Выкладывание теста на фрукты

Если вы будете заливать тесто сверху – масса будет неравномерно распределяться по поверхности. Поэтому лучше всего просто перемешать кусочки с тестом.

Неправильная температура

Ставить шарлотку в холодную духовку нельзя. Но и в очень горячую тоже. Поэтому сначала нужно выставить температуру 140 градусов, а затем поднимать. Готовность нужно проверить шпажкой.

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