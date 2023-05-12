Как нельзя готовить желе: из-за этих ошибок оно не застывает
Десерты из желе актуальные в любое время года. Особенно весной и летом, когда есть много разнообразных ягод и фруктов. Зимой это может быть нежная молочная основа. Но часто возникает проблема, когда масса просто не застывает и растекается. У этого явления есть несколько причин.
Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении желе. Если вы хотите, чтобы ваш десерт был действительно вкусным – никогда так не делайте.
Не нужно увеличивать количество желатина
Для того, чтобы ваше желе застыло не нужно увеличивать количество желатина. От этого продукт просто станет резиновым. Следует лишь помнить о правильном расчете пропорций. Из расчета 20 г на 1 л жидкости получается не очень стойкое и мягкое желе. Если добавить 50-60 г желатина на тот же объем жидкости – десерт можно будет разрезать ножом.
Не высыпайте желатин в жидкость
Очень важно именно заливать желатин водой, а не наоборот. Иначе есть риск образования комочков, и такая масса точно не застынет.
Не кипятите желатин
Желатин нужно именно нагреть, а не кипятить. Активное кипение разрушит текстуру продукта и не застынет.
Не нарезайте фрукты для десерта очень большими кусочками.
Если фрукты, которые вы заливаете желатином, будут слишком большими – масса не будет обволакивать их полностью, и получатся пробелы.
Не ставьте готовое желе в морозильную камеру
Структура желатина разрушается во время заморозки и просто растекается. Лучше всего продукт хранить в холодильнике и доставать уже перед подачей.
Не используйте эти плоды
Если вы приготовите свой десерт на основе киви, инжира или ананаса – желе не застынет, ведь в таких фруктах содержатся специфические ферменты, препятствующие этому процессу.
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